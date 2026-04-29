Wirtschaft

Italo will ab 2028 auf deutschen Schienen fahren

  • dts - 29. April 2026, 06:42 Uhr
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Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Rom (dts Nachrichtenagentur) - Der italienische Hochgeschwindigkeitszugbetreiber Italo will von April 2028 an auf deutschen Schienen unterwegs sein und mit blauen ZÃ¼gen den ICEs der Deutschen Bahn Konkurrenz machen.

Das kÃ¼ndigte Chairman Luca Cordero di Montezemolo in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochsausgabe) an. Geplant sei zunÃ¤chst der Einsatz von 30 neuen Velaro-ZÃ¼gen von Siemens, die auch Basis fÃ¼r die ICEs sind. Montezemolo, der als langjÃ¤hriger Ferrari-Chef bekannt wurde, sprach von 56 tÃ¤glichen Verbindungen. Vorgesehen seien Zugfahrten im Stundentakt zwischen MÃ¼nchen, KÃ¶ln und Dortmund sowie im Zweistundentakt zwischen MÃ¼nchen, Berlin und Hamburg.

Montezemolo zufolge wollen die Italiener 3,6 Milliarden Euro in das Projekt investieren, einschlieÃŸlich eines Ã¼ber 30 Jahre laufenden Wartungsvertrags mit Siemens. In Deutschland solle Ã¼ber die bereits gegrÃ¼ndete Tochter Atrium SE ein eigenstÃ¤ndiges Unternehmen unter deutscher FÃ¼hrung entstehen. Der Manager stellte 2.500 neue ArbeitsplÃ¤tze in Service und Betrieb in Aussicht sowie die Beteiligung von mehr als 5.000 Industriearbeitern an der Zugproduktion, in erster Linie in Nordrhein-Westfalen.

Voraussetzung fÃ¼r die Milliardenplanung sei allerdings eine langfristige Zuweisung von NetzkapazitÃ¤ten, sagte Montezemolo. Italo brauche darÃ¼ber bis Ende Mai Gewissheit. Die Einstellung deutscher Mitarbeiter solle bereits im Juni beginnen. Montezemolo zeigte sich zuversichtlich, dass Konkurrenz auch in Deutschland zu niedrigeren Preisen und besserem Service fÃ¼hren kÃ¶nne. In Italien seien nach dem Markteintritt von Italo die Durchschnittspreise fÃ¼r Zugtickets um 40 Prozent gesunken.

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