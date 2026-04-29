Pilot stirbt in Niedersachsen bei Absturz von Ultraleichtflugzeug

Feuerwehr

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Niedersachsen ist der Pilot ums Leben gekommen. Das Flugzeug stÃ¼rzte kurz nach dem Start vom Flugplatz Hatten ab, wie die Polizei Delmenhorst und die Feuerwehr in Oldenburg mitteilten.

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Niedersachsen ist der Pilot ums Leben gekommen. Das Flugzeug stÃ¼rzte am Dienstag kurz nach dem Start vom Flugplatz Hatten ab, wie die Polizei Delmenhorst und die Feuerwehr in Oldenburg am Mittwoch mitteilten. Wie es dazu kommen konnte blieb unklar. Es kam zu einem kleineren Brand, den die Feuerwehr lÃ¶schen konnte.



Bei dem Toten handelt es sich um einen 71-JÃ¤hrigen aus der Schweiz. Er war der Besitzer des abgestÃ¼rzten Flugzeugs und erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Unfall bei seinem geplanten RÃ¼ckflug.Â



Weil die Sprengkapsel fÃ¼r den Rettungsfallschirm nicht ausgelÃ¶st worden war, musste sie am spÃ¤teren Dienstagabend gesprengt werden. Die Polizei und die Bundesstelle fÃ¼r Flugunfalluntersuchung in Braunschweig nahmen Ermittlungen auf.Â