MutmaÃŸlicher Russland-Spion in Berlin festgenommen

Fernsehturm in Berlin

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der fÃ¼r Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen Ã¼ber die deutsche RÃ¼stungsindustrie Ã¼bermittelt.

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der fÃ¼r Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen Ã¼ber die deutsche RÃ¼stungsindustrie Ã¼bermittelt, teilte die BehÃ¶rde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Besonders interessiert hÃ¤tten ihn Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln.



K. habe auch Fotos von Ã¶ffentlichen GebÃ¤uden in Berlin oder von militÃ¤rischen Konvois auf Autobahnen weitergeleitet. Er wurde am Dienstag von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen. Am Mittwoch sollte er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgefÃ¼hrt werden, der Ã¼ber die Untersuchungshaft entscheidet.