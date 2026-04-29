Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der fÃ¼r Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen Ã¼ber die deutsche RÃ¼stungsindustrie Ã¼bermittelt, teilte die BehÃ¶rde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Besonders interessiert hÃ¤tten ihn Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln.
K. habe auch Fotos von Ã¶ffentlichen GebÃ¤uden in Berlin oder von militÃ¤rischen Konvois auf Autobahnen weitergeleitet. Er wurde am Dienstag von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen. Am Mittwoch sollte er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgefÃ¼hrt werden, der Ã¼ber die Untersuchungshaft entscheidet.
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MutmaÃŸlicher Russland-Spion in Berlin festgenommen
- AFP - 29. April 2026, 09:49 Uhr
Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der fÃ¼r Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen Ã¼ber die deutsche RÃ¼stungsindustrie Ã¼bermittelt.
Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der fÃ¼r Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen Ã¼ber die deutsche RÃ¼stungsindustrie Ã¼bermittelt, teilte die BehÃ¶rde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Besonders interessiert hÃ¤tten ihn Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln.
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