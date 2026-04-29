Brennpunkte

MutmaÃŸlicher Russland-Spion in Berlin festgenommen

  • AFP - 29. April 2026, 09:49 Uhr
Bild vergrößern: MutmaÃŸlicher Russland-Spion in Berlin festgenommen
Fernsehturm in Berlin
Bild: AFP

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der fÃ¼r Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen Ã¼ber die deutsche RÃ¼stungsindustrie Ã¼bermittelt.

Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin einen Mann aus Kasachstan festnehmen lassen, der fÃ¼r Russland spioniert haben soll. Unter anderem habe Sergej K. einem russischen Geheimdienst Informationen Ã¼ber die deutsche RÃ¼stungsindustrie Ã¼bermittelt, teilte die BehÃ¶rde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Besonders interessiert hÃ¤tten ihn Unternehmen, die Drohnen und Roboter entwickeln.

K. habe auch Fotos von Ã¶ffentlichen GebÃ¤uden in Berlin oder von militÃ¤rischen Konvois auf Autobahnen weitergeleitet. Er wurde am Dienstag von Beamten des Bundeskriminalamts festgenommen. Am Mittwoch sollte er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgefÃ¼hrt werden, der Ã¼ber die Untersuchungshaft entscheidet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Raubprozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette: Anklage fordert 15 Jahre Haft
    Raubprozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette: Anklage fordert 15 Jahre Haft

    Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette hat die StaatsanwaltschaftÂ 15 Jahre Haft gefordert. In ihrem PlÃ¤doyer legte die Vertreterin der

    Mehr
    Boris Ruge wird neuer Botschafter in der Ukraine
    Boris Ruge wird neuer Botschafter in der Ukraine

    Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung schickt einen neuen Botschafter nach Kiew. Boris Ruge soll neuer Botschafter in der Ukraine werden. Das berichtet die

    Mehr
    Kabinett beschlieÃŸt Digital-Ermittlungen fÃ¼r SicherheitsbehÃ¶rden
    Kabinett beschlieÃŸt Digital-Ermittlungen fÃ¼r SicherheitsbehÃ¶rden

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung rÃ¼stet die SicherheitsbehÃ¶rden technologisch massiv auf und will dazu am heutigen Mittwoch ein entsprechendes Reformpaket

    Mehr
    Reform fÃ¼r mehr Mieterschutz im Kabinett
    Reform fÃ¼r mehr Mieterschutz im Kabinett
    Gewinn von Mercedes-Benz schrumpft im ersten Quartal
    Gewinn von Mercedes-Benz schrumpft im ersten Quartal
    Gesetzesentwurf von Verkehrsminister Schnieder soll Check-In am Flughafen beschleunigen
    Gesetzesentwurf von Verkehrsminister Schnieder soll Check-In am Flughafen beschleunigen
    US-Notenbank Fed: UnverÃ¤nderter Leitzins erwartet
    US-Notenbank Fed: UnverÃ¤nderter Leitzins erwartet
    LÃ¤nderdaten zeigen weiter steigende Inflation
    LÃ¤nderdaten zeigen weiter steigende Inflation
    Von der Leyen: Kreml verhÃ¤ngt
    Von der Leyen: Kreml verhÃ¤ngt "digitalen eisernen Vorhang" in Russland
    Merz offen fÃ¼r hÃ¶here Reichensteuer - Kanzler: Menschen mÃ¼ssen Reformen zulassen
    Merz offen fÃ¼r hÃ¶here Reichensteuer - Kanzler: Menschen mÃ¼ssen Reformen zulassen
    FranzÃ¶sische Rechtspopulistin Le Pen hofft weiter auf PrÃ¤sidentschaftskandidatur
    FranzÃ¶sische Rechtspopulistin Le Pen hofft weiter auf PrÃ¤sidentschaftskandidatur
    EU kritisiert Meta wegen unzureichendem Schutz von Kindern
    EU kritisiert Meta wegen unzureichendem Schutz von Kindern
    Warken verteidigt Kassen-Reform:
    Warken verteidigt Kassen-Reform: "Kraftakt fÃ¼r alle Beteiligten"

    Top Meldungen

    Merz offen fÃ¼r hÃ¶here Reichensteuer
    Merz offen fÃ¼r hÃ¶here Reichensteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigt sich offen fÃ¼r eine ErhÃ¶hung der Reichensteuer. Das sagte der CDU-Politiker dem `Spiegel`. Es sei

    Mehr
    SPD-General wirft Union Unehrlichkeit in Schuldenbremse-Debatte vor
    SPD-General wirft Union Unehrlichkeit in Schuldenbremse-Debatte vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf wirft der Union Unehrlichkeit in der Debatte um die Schuldenbremse vor. Er plÃ¤diert dafÃ¼r, nicht

    Mehr
    Arbeitsstunde kostete im Jahr 2025 durchschnittlich 45 Euro
    Arbeitsstunde kostete im Jahr 2025 durchschnittlich 45 Euro

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs in Deutschland haben im Jahr 2025 durchschnittlich 45,00 Euro fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts