Hessen: VerdÃ¤chtige nach Durchsuchungen bei mutmaÃŸlichen Schleusern in Untersuchungshaft

Polizeibeamter mit Handschellen

Nach Durchsuchungen bei mutmaÃŸlichen Schleusern in Hessen sitzen vier festgenommene HauptverdÃ¤chtige in Untersuchungshaft. Zudem wurden 35 Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen, weil sie sich illegal in Deutschland aufhalten sollen.

Nach Durchsuchungen bei mutmaÃŸlichen Schleusern in Hessen sitzen vier festgenommene HauptverdÃ¤chtige in Untersuchungshaft. Zudem wurden 35 Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen, weil sie sich illegal in Deutschland aufhalten sollen, wie die Bundespolizeiinspektion KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung Frankfurt am Main am Dienstagabend mitteilte. Die HauptverdÃ¤chtigen sollen illegale Prostitution ermÃ¶glicht oder Menschen von Brasilien nach Deutschland geschleust haben.



Im Fokus der Ermittlungen stehen VerdÃ¤chtige, die den nach Deutschland Geschleusten Wohnungen fÃ¼r die Prostitution zur VerfÃ¼gung gestellt haben sollen. Ermittelt wird aber auch gegen Menschen, welche die Betroffenen nach Deutschland geschleust haben sollen. Bei den Durchsuchungen wurde ein Arrestbeschluss in HÃ¶he von mehr als einer Million Euro vollstreckt. Zudem wurden eine Immobilie und 17 Konten gepfÃ¤ndet. Die Ermittlungen dauerten an.