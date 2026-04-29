Arbeitsstunde kostete im Jahr 2025 durchschnittlich 45 Euro

Bauarbeiter auf einer Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs in Deutschland haben im Jahr 2025 durchschnittlich 45,00 Euro fÃ¼r eine geleistete Arbeitsstunde gezahlt.



Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mitteilte, zahlten deutsche Arbeitgeber im Jahr 2025 gemessen am Durchschnitt der EuropÃ¤ischen Union (EU) von 34,90 Euro rund 29 Prozent mehr fÃ¼r eine Stunde Arbeit. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Arbeitskosten je geleisteter Arbeitsstunde in Deutschland um 3,6 Prozent (2024: 43,50 Euro je geleisteter Arbeitsstunde), damit war der Anstieg geringer als im EU-weiten Durchschnitt (+4,1 Prozent). Im aktuellen EU-Durchschnitt sind die Arbeitskosten fÃ¼r Belgien nicht einberechnet, da fÃ¼r Belgien zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisse vorliegen.



Die Arbeitskosten je geleisteter Stunde fallen in der EU sehr unterschiedlich aus. Die hÃ¶chsten Arbeitskosten je geleistete Stunde wurden im Jahr 2025 nach den bisher vorliegenden Ergebnissen in Luxemburg (56,80 Euro), DÃ¤nemark (51,70 Euro) und den Niederlanden (47,90 Euro) gezahlt. Allerdings hatte Belgien, fÃ¼r das noch keine Ergebnisse fÃ¼r 2025 vorliegen, in dieser Rangfolge im Vorjahr anstelle der Niederlande auf Platz 3 gelegen. Die LÃ¤nder mit den EU-weit niedrigsten Arbeitskosten im Jahr 2025 waren Ungarn (15,20 Euro), RumÃ¤nien (13,60 Euro) und Bulgarien (12,00 Euro).



Die hÃ¶chsten prozentualen Anstiege der Arbeitskosten waren 2025 in Bulgarien (+13,1 Prozent), Kroatien (+11,6 Prozent) und Polen (+10,5 Prozent) zu verzeichnen. Am schwÃ¤chsten waren die ErhÃ¶hungen in Frankreich (+2,0 Prozent), DÃ¤nemark (+3,0 Prozent) und Italien (+3,2 Prozent). In Malta sanken die Arbeitskosten im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht (-0,5 Prozent).



Verglichen mit dem Jahr 2020 sind die Arbeitskosten in Deutschland in allen Wirtschaftsabschnitten um mindestens 14 Prozent gestiegen. In den Bereichen Erbringung freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Dienstleistungen, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen sowie im Gastgewerbe erhÃ¶hten sich die Arbeitskosten sogar um mehr als 30 Prozent. Im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt betrug der Anstieg im FÃ¼nfjahresvergleich 22,3 Prozent. In Relation zu den Arbeitskosten im EU-Durchschnitt verÃ¤nderte sich die Situation 2025 im Vergleich zu 2020 jedoch kaum: Die Arbeitskosten in Deutschland lagen mit 30 Prozent (2020) beziehungsweise 29 Prozent (2025) annÃ¤hernd gleichbleibend Ã¼ber dem EU-Durchschnittswert, so die Statistiker.

