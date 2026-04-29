Vor allem ein schwieriges China-GeschÃ¤ft haben Umsatz und Gewinn des Stuttgarter Autobauers Mercedes im ersten Quartal schrumpfen lassen. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent auf 31,6 Milliarden Euro zurÃ¼ck, der Gewinn sank um 17 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro, wie Mercedes am Mittwoch mitteilte. In China belasteten weiterhin ein intensiver Wettbewerb und eine verhaltene Nachfrage den Markt, erklÃ¤rte der Konzern.Â
Schon im vergangenen Jahr war der Gewinn um beinahe die HÃ¤lfte eingebrochen, Mercedes hatte das China-GeschÃ¤ft und ZollhÃ¼rden als GrÃ¼nde genannt. Am Mittwoch betonte der Konzern, die Quartalszahlen fÃ¼r die Monate Januar bis MÃ¤rz bewegten sich "im Einklang mit der Jahresprognose". Finanzchef Harald Wilhelm verwies zudem auf "gut gefÃ¼llte AuftragsbÃ¼cher". Sie bildeten "eine solide Grundlage fÃ¼r mehr Dynamik im zweiten Halbjahr". Gleichzeitig halte Mercedes an einer "strikten Kostendisziplin" fest.Â
China ist fÃ¼r Mercedes ein "strategisch zentraler Markt", wie der Konzern am Mittwoch betonte. In der Volksrepublik verfolge Mercedes eine "umfassende Lokalisierungsstrategie mit starken lokalen Partnern", mit denen "eine neue Generation Chinaâ€‘spezifischer Fahrzeuge" entwickelt werde. Ein Beispiel sei der auf der Automesse in Peking vorgestellte GLC L "mit fÃ¼hrender KI".Â
Wirtschaft
Gewinn von Mercedes-Benz schrumpft im ersten Quartal
- AFP - 29. April 2026, 08:22 Uhr
Vor allem ein schwieriges China-GeschÃ¤ft haben Umsatz und Gewinn des Stuttgarter Autobauers Mercedes im ersten Quartal schrumpfen lassen. Der Umsatz ging um 4,9 Prozent zurÃ¼ck, der Gewinn sank um 17 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro.
Vor allem ein schwieriges China-GeschÃ¤ft haben Umsatz und Gewinn des Stuttgarter Autobauers Mercedes im ersten Quartal schrumpfen lassen. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent auf 31,6 Milliarden Euro zurÃ¼ck, der Gewinn sank um 17 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro, wie Mercedes am Mittwoch mitteilte. In China belasteten weiterhin ein intensiver Wettbewerb und eine verhaltene Nachfrage den Markt, erklÃ¤rte der Konzern.Â
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