Wirtschaft

Gewinn von Mercedes-Benz schrumpft im ersten Quartal

  • AFP - 29. April 2026, 08:22 Uhr
Bild vergrößern: Gewinn von Mercedes-Benz schrumpft im ersten Quartal
Logo von Mercedes
Bild: AFP

Vor allem ein schwieriges China-GeschÃ¤ft haben Umsatz und Gewinn des Stuttgarter Autobauers Mercedes im ersten Quartal schrumpfen lassen. Der Umsatz ging um 4,9 Prozent zurÃ¼ck, der Gewinn sank um 17 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro.

Vor allem ein schwieriges China-GeschÃ¤ft haben Umsatz und Gewinn des Stuttgarter Autobauers Mercedes im ersten Quartal schrumpfen lassen. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent auf 31,6 Milliarden Euro zurÃ¼ck, der Gewinn sank um 17 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro, wie Mercedes am Mittwoch mitteilte. In China belasteten weiterhin ein intensiver Wettbewerb und eine verhaltene Nachfrage den Markt, erklÃ¤rte der Konzern.Â 

Schon im vergangenen Jahr war der Gewinn um beinahe die HÃ¤lfte eingebrochen, Mercedes hatte das China-GeschÃ¤ft und ZollhÃ¼rden als GrÃ¼nde genannt. Am Mittwoch betonte der Konzern, die Quartalszahlen fÃ¼r die Monate Januar bis MÃ¤rz bewegten sich "im Einklang mit der Jahresprognose". Finanzchef Harald Wilhelm verwies zudem auf "gut gefÃ¼llte AuftragsbÃ¼cher". Sie bildeten "eine solide Grundlage fÃ¼r mehr Dynamik im zweiten Halbjahr". Gleichzeitig halte Mercedes an einer "strikten Kostendisziplin" fest.Â 

China ist fÃ¼r Mercedes ein "strategisch zentraler Markt", wie der Konzern am Mittwoch betonte. In der Volksrepublik verfolge Mercedes eine "umfassende Lokalisierungsstrategie mit starken lokalen Partnern", mit denen "eine neue Generation Chinaâ€‘spezifischer Fahrzeuge" entwickelt werde. Ein Beispiel sei der auf der Automesse in Peking vorgestellte GLC L "mit fÃ¼hrender KI".Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gesetzesentwurf von Verkehrsminister Schnieder soll Check-In am Flughafen beschleunigen
    Gesetzesentwurf von Verkehrsminister Schnieder soll Check-In am Flughafen beschleunigen

    Flugreisende sollen in Deutschland kÃ¼nftig komplett digital einchecken und somit lange Wartezeiten am Flughafen vermeiden kÃ¶nnen. "Wir machen den Check-in-Prozess am Flughafen

    Mehr
    US-Notenbank Fed: UnverÃ¤nderter Leitzins erwartet
    US-Notenbank Fed: UnverÃ¤nderter Leitzins erwartet

    Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) verkÃ¼ndet am Mittwoch ihre Leitzinsentscheidung (Bekanntgabe 20.00 Uhr MESZ). Ã–konomen rechnen damit, dass die Notenbank den Leitzins

    Mehr
    EU-Parlament stimmt Ã¼ber Lockerungen der Regeln fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab
    EU-Parlament stimmt Ã¼ber Lockerungen der Regeln fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab

    Das Europaparlament stimmt am Mittwoch (ab 12.00 Uhr) Ã¼ber Lockerungen der Regeln fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab. Die Abgeordneten legen mit der Abstimmung ihre Position fÃ¼r

    Mehr
    Elon Musk wirft OpenAI
    Elon Musk wirft OpenAI "PlÃ¼ndern" von gemeinnÃ¼tziger Stiftung vor
    Konzernchef Blume: VW plant Einstieg ins RÃ¼stungsgeschÃ¤ft
    Konzernchef Blume: VW plant Einstieg ins RÃ¼stungsgeschÃ¤ft
    Bergarbeiter vor Energieministerium in Ankara beenden ihren Streik
    Bergarbeiter vor Energieministerium in Ankara beenden ihren Streik
    Zuckerabgabe soll nun doch kommen - Einnahmen fÃ¼r GesundheitsmaÃŸnahmen
    Zuckerabgabe soll nun doch kommen - Einnahmen fÃ¼r GesundheitsmaÃŸnahmen
    Hessen: VerdÃ¤chtige nach Durchsuchungen bei mutmaÃŸlichen Schleusern in Untersuchungshaft
    Hessen: VerdÃ¤chtige nach Durchsuchungen bei mutmaÃŸlichen Schleusern in Untersuchungshaft
    Pilot stirbt in Niedersachsen bei Absturz von Ultraleichtflugzeug
    Pilot stirbt in Niedersachsen bei Absturz von Ultraleichtflugzeug
    Arbeitsstunde kostete im Jahr 2025 durchschnittlich 45 Euro
    Arbeitsstunde kostete im Jahr 2025 durchschnittlich 45 Euro
    ReisepÃ¤sse mit Trump-PortrÃ¤t: US-AuÃŸenministerium kÃ¼ndigt Sonderedition an
    ReisepÃ¤sse mit Trump-PortrÃ¤t: US-AuÃŸenministerium kÃ¼ndigt Sonderedition an
    Parlament im Kosovo scheitert bei PrÃ¤sidentenwahl - Neuwahlen stehen an
    Parlament im Kosovo scheitert bei PrÃ¤sidentenwahl - Neuwahlen stehen an
    Italo will ab 2028 auf deutschen Schienen fahren
    Italo will ab 2028 auf deutschen Schienen fahren

    Top Meldungen

    Forsa: Mehrheit schrÃ¤nkt sich wegen hoher Preise im Alltag ein
    Forsa: Mehrheit schrÃ¤nkt sich wegen hoher Preise im Alltag ein

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa geben 58 Prozent der Befragten an, sich wegen anhaltenden Preissteigerungen

    Mehr
    Umfrage: Mehrheit verÃ¤ndert Fahrverhalten trotz hoher Preise nicht
    Umfrage: Mehrheit verÃ¤ndert Fahrverhalten trotz hoher Preise nicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa verÃ¤ndert nur ein Teil der Autofahrer in Deutschland ihr MobilitÃ¤tsverhalten wegen der

    Mehr
    Studie: Homeoffice weiterhin bei jedem fÃ¼nften Jobangebot eine Option
    Studie: Homeoffice weiterhin bei jedem fÃ¼nften Jobangebot eine Option

    Der Anteil an Stellenanzeigen mit Homeoffice-Angebot bleibt einer Studie zufolge trotz der schwÃ¤chelnden Wirtschaft unverÃ¤ndert hoch. Der Anteil liege bei 20 Prozent - "und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts