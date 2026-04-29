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ReisepÃ¤sse mit Trump-PortrÃ¤t: US-AuÃŸenministerium kÃ¼ndigt Sonderedition an

  • AFP - 29. April 2026, 08:13 Uhr
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Donald Trump
Bild: AFP

Ein PortrÃ¤t von US-PrÃ¤sident Donald Trump soll bald auf einigen ReisepÃ¤ssen prangen: AnlÃ¤sslich des 250. JubilÃ¤ums der US-UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung werde eine limitierte Auflage von ReisepÃ¤ssen mit Trumps Abbild erstellt, erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium.

Ein PortrÃ¤t von US-PrÃ¤sident Donald Trump soll bald auf einigen ReisepÃ¤ssen prangen: AnlÃ¤sslich des 250. JubilÃ¤ums der US-UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung werde eine limitierte Auflage von ReisepÃ¤ssen mit Trumps Abbild erstellt, erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium in Washington am Dienstag (Ortszeit). Trump wÃ¤re damit der erste amtierende US-PrÃ¤sident, der auf Reisedokumenten zu sehen ist.

Das Ministerium verÃ¶ffentlichte in Onlinediensten ein Muster des Passes, auf dem das Bildnis eines streng blickenden Trumps Ã¼ber die UnabhÃ¤ngigkeitserklÃ¤rung vom 4. Juli 1776 gelegt ist. Darunter befindet sich die Unterschrift des US-PrÃ¤sidenten â€“ in Gold. Ein weiteres Modell aus der Sonderserie zeigt demnach ein historisches GemÃ¤lde der GrÃ¼ndervÃ¤ter der USA.

"Da die Vereinigten Staaten im Juli den 250. Jahrestag Amerikas feiern, bereitet das AuÃŸenministerium die Herausgabe einer begrenzten Anzahl speziell gestalteter US-PÃ¤sse vor, um dieses historische Ereignis zu wÃ¼rdigen", erklÃ¤rte AuÃŸenamtssprecher Tommy Pigott.

Die PÃ¤sse mit dem Trump-Motiv seien ohne zusÃ¤tzliche Kosten erhÃ¤ltlich, erklÃ¤rte ein Beamter des Ministeriums. Sie seien "solange der Vorrat reicht" bei einem persÃ¶nlichem Termin in Washington zu bekommen.Â 

Die oppositionellen Demokraten kritisierten AuÃŸenminister Marco Rubio fÃ¼r das neue Pass-Design. Rubio solle mehr Zeit darauf verwenden, sich fÃ¼r ein Ende des Iran-Kriegs einzusetzen, anstatt "amerikanische Steuergelder zu verschwenden, um Trumps Eitelkeit nachzugeben", schrieben die Demokraten des AuswÃ¤rtigen Ausschusses des ReprÃ¤sentantenhauses im Onlinedienst X.

Die neuen PÃ¤sse sind Teil der beispiellosen BemÃ¼hungen des US-PrÃ¤sidenten, sich durch NamensÃ¤nderungen von GebÃ¤uden und Institutionen in der US-Hauptstadt zu verewigen. Der PrÃ¤sident hat bereits das Kulturzentrum Kennedy Center in Trump-Kennedy Center umbenennen lassen und lÃ¤sst derzeit einen riesigen Ballsaal neben dem WeiÃŸen Haus errichten.

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