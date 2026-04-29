Trump bei Staatsbankett mit Charles III.: Iran ist "militÃ¤risch besiegt"

Charles III. (l.) und Trump

Bei einem Staatsbankett zu Ehren des britischen KÃ¶nigs Charles III. im WeiÃŸen Haus hat US-PrÃ¤sident Donald Trump seine Behauptung wiederholt, die USA hÃ¤tten den Iran bezwungen. 'Wir haben diesen speziellen Gegner militÃ¤risch besiegt', sagte Trump.

Bei einem Staatsbankett zu Ehren des britischen KÃ¶nigs Charles III. im WeiÃŸen Haus hat US-PrÃ¤sident Donald Trump seine Behauptung wiederholt, die USA hÃ¤tten den Iran bezwungen. "Wir haben diesen speziellen Gegner militÃ¤risch besiegt", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit). "Charles stimmt mir sogar noch mehr zu, als ich es selbst tue, wir werden diesen Gegner niemals eine Atomwaffe besitzen lassen."



Im Iran-Krieg hatte es zuletzt immer wieder deutliche Differenzen zwischen den USA und den EuropÃ¤ern gegeben. AusgelÃ¶st worden war der Krieg durch Angriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.



KÃ¶nig Charles III. und KÃ¶nigin Camilla waren am Montag in Washington eingetroffen. Am Dienstag wurden sie am WeiÃŸen Haus mit militÃ¤rischen Ehren und 21 KanonenschÃ¼ssen offiziell empfangen. Die Beziehungen zwischen London und Washington sind derzeit eigentlich sehr angespannt. Trump Ã¤uÃŸerte sich wiederholt stark verÃ¤rgert Ã¼ber die Weigerung der britischen Regierung von Premierminister Keir Starmer, die USA und Israel beim Iran-Krieg zu unterstÃ¼tzen.



Am Dienstag hielt Charles seine mit Spannung erwartete Rede vor dem US-Kongress. Darin rief der die USA zum Zusammenhalt mit ihren westlichen VerbÃ¼ndeten auf. Kein Land kÃ¶nne die groÃŸen Herausforderungen der heutigen Zeit "alleine bewÃ¤ltigen", sagte er. GroÃŸbritannien und die USA kÃ¶nnten sich auch nicht "auf vergangenen Errungenschaften ausruhen". "Welche Differenzen und Meinungsverschiedenheiten es auch zwischen uns geben mag, wir stehen zusammen in unserem Engagement fÃ¼r die Bewahrung der Demokratie", sagte Charles in seiner gut halbstÃ¼ndigen Rede vor beiden Parlamentskammern.