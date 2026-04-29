Wirtschaft

US-Pharma-Firma Purdue vor Abwicklung wegen Opioid-Krise strafrechtlich verurteilt

  • AFP - 29. April 2026, 11:06 Uhr
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Tafel erinnern vor Gericht in Newark an Opioid-Opfer
Bild: AFP

Kurz vor der Abwicklung des insolventen Pharma-Konzerns Purdue hat ein US-Strafgericht dessen Mitschuld an der Opioid-Krise offiziell festgestellt. Bundesrichterin Madeline Cox Arleo hÃ¶rte sich in Newark die Aussagen von Dutzenden Opfern der Opioid-Krise an.

Kurz vor der Abwicklung des insolventen Pharma-Konzerns Purdue hat ein US-Strafgericht dessen Mitschuld an der Opioid-Krise offiziell festgestellt. Bundesrichterin Madeline Cox Arleo hÃ¶rte sich am Dienstag (Ortszeit) in Newark die Aussagen von Dutzenden Opfern der Opioid-Krise und deren AngehÃ¶rigen an. Danach wies sie Purdue-Chef Steve Miller an, sich bei ihnen zu entschuldigen. Zugleich entschuldigte sie sich im Namen der US-Regierung, die beim Schutz der Ã–ffentlichkeit "versagt" habe.

Purdue und seiner frÃ¼heren EigentÃ¼mer-Familie Sackler wird vorgeworfen, ihr Schmerzmittel OxyConton aggressiv beworben zu haben, ohne auf die hohe Suchtgefahr bei dem Opioid hinzuweisen. Damit es mÃ¶glichst oft verschrieben wird, sollen sogar Bestechungsgelder an Ã„rzte und Praxen gezahlt worden sein.

Der Rechtsstreit darÃ¼ber stÃ¼rzte das Unternehmen in den Bankrott. Purdue muss mehr als acht Milliarden Dollar (6,8 Milliarden Euro) an Strafen zahlen. Nach der AuflÃ¶sung der Firma am 1. Mai werden ihr VermÃ¶gen und ihr Know-how von einem neuen unabhÃ¤ngigen Unternehmen namens Knoa Pharma Ã¼bernommen. Dieses soll sich dann auch um die weitere EntschÃ¤digung der OxyConton-Opfer kÃ¼mmern.

Richterin Cox Arleo forderte die Menschen im Gerichtssaal auf, im Stehen zuzuhÃ¶ren, wÃ¤hrend sie die Namen von mehr als 200 Opfern der Opioid-Vermarktung durch Purdue verlas. "Diese Menschen sind keine Statistiken in einer epidemiologischen Studie", betonte sie. Ihre "herzzerreiÃŸenden" Leidensgeschichten mÃ¼ssten gehÃ¶rt werden. Die damalige Vermarktungsstrategie von Purdue sei "mit einem kriminellen Unternehmen vergleichbar" gewesen.

Durch die Ã¼bermÃ¤ÃŸige Verschreibung von Opioiden wurden in den USA viele Menschen davon abhÃ¤ngig. Laut der US-GesundheitsbehÃ¶rde CDC starben in den Jahren 1999 bis 2022 fast 727.000 Menschen an den Folgen von Ãœberdosen von verschriebenen oder illegal beschafften Opioiden.

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