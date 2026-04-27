Datenabfluss nach Signal-Attacke laut Bundesregierung "gestoppt"

Verena Hubertz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Phishing-Attacke auf Mitglieder der Bundesregierung ist ein mÃ¶glicher Datenabfluss angeblich gestoppt. Das erfuhr die dts Nachrichtenagentur am Montag aus Regierungskreisen. Ein Sprecher bestÃ¤tigte, dass aus Sicht des Kanzleramtes mutmaÃŸlich Russland hinter der Attacke stecke. Die in der Bundesregierung Betroffenen wÃ¼rden "eng von SicherheitsbehÃ¶rden Ã¼berwacht und betreut", hieÃŸ es.



Laut Medienberichten hat eine bereits seit Monaten laufende Phishing-Angriffswelle mittlerweile mindestens die Ministerinnen Karin Prien (CDU) und Verena Hubertz (SPD) betroffen, neben verschiedenen Bundestagsabgeordneten und BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU).



Nach aktuellen Erkenntnissen des Bundesamts fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) fÃ¼hrt "ein wahrscheinlich staatlich gesteuerter Cyberakteur" Phishing-Angriffe Ã¼ber Messengerdienste, insbesondere Ã¼ber Signal durch. Im Fokus stehen demnach "hochrangige Ziele aus Politik, MilitÃ¤r und Diplomatie sowie Investigativjournalistinnen und -journalisten in Deutschland".

