Krankenkassen sehen Spielraum fÃ¼r Beitragssenkungen

Die Techniker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der geplanten Gesundheitsreform sehen fÃ¼hrende Vertreter gesetzlicher Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen SpielrÃ¤ume fÃ¼r mÃ¶gliche Beitragssenkungen und richten zugleich konkrete Erwartungen an die Politik.



Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, sagte der "Bild-Zeitung" fÃ¼r deren Dienstagausgabe: "Der Ball liegt jetzt im Spielfeld der Politik. Sie muss jetzt konsequent bleiben und darf die Reform nicht verwÃ¤ssern." Zugleich verwies Baas auf zusÃ¤tzliche Ansatzpunkte: "Im Gegenteil: Es gibt weitere gute VorschlÃ¤ge, wie etwa eine faire Finanzierung der Krankheitskosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger oder Einsparungen bei den Arzneimitteln." Bei konsequenter Umsetzung seien Entlastungen denkbar: "Wenn diese MaÃŸnahmen konsequent umgesetzt werden, dann wÃ¤ren Beitragssenkungen mÃ¶glich."



Andreas Storm, Vorstandsvorsitzender der DAK, verwies ebenfalls in "Bild" auf den aktuellen Stand der Gesetzesplanung: "Auf Basis des aktuellen Gesetzentwurfs sind Beitragssenkungen unrealistisch." FÃ¼r eine Senkung der BeitrÃ¤ge formulierte Storm klare Bedingungen: "Die BeitragssÃ¤tze kÃ¶nnten nur gesenkt werden, wenn endlich die Ausgaben fÃ¼r KassenbeitrÃ¤ge der BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger voll aus Steuermitteln finanziert werden."



Perspektivisch sei ein konkreter Effekt mÃ¶glich: "Sollten die Ausgaben stufenweise bis 2030 vollstÃ¤ndig aus dem Bundesetat Ã¼bernommen werden, wÃ¤re eine Beitragssatzsenkung von 0,5 Prozentpunkten mÃ¶glich", sagte Storm zu "Bild".

