Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) im Bundesinnenministerium getroffen, um Ã¼ber die Zukunft der DemokratiefÃ¶rderung durch die schwarz-rote Koalition zu beraten. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf SPD-Kreise.
Ein Grund fÃ¼r das Treffen war der Streit um den von Prien geplanten Umbau des FÃ¶rderprogramms "Demokratie leben", der fÃ¼r viele bisher gefÃ¶rderte Projekte das Aus bedeuten wÃ¼rde. Wie die Zeitungen berichten, wurde bei dem Treffen eine interministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, um nach LÃ¶sungen fÃ¼r die Beilegung des Streits zu suchen.
Priens Plan war bei vielen betroffen Akteuren, aber auch beim sozialdemokratischen Koalitionspartner auf Kritik gestoÃŸen. Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), die ebenfalls an dem Treffen im Bundesinnenministerium teilnahm, verteidigte die betroffenen Initiativen. "Menschen, die sich vor Ort fÃ¼r unsere Demokratie engagieren, brauchen unseren RÃ¼ckhalt und eine verlÃ¤ssliche Perspektive, ansonsten geben sie auf", sagte sie den Zeitungen. "Ich stehe hinter den Akteuren dieses Programms."
Finanzen
Dobrindt und Prien laden zu Krisentreffen Ã¼ber "Demokratie leben"
- dts - 28. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) im Bundesinnenministerium getroffen, um Ã¼ber die Zukunft der DemokratiefÃ¶rderung durch die schwarz-rote Koalition zu beraten. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf SPD-Kreise.
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