Ehemaliger CDU-Fraktionschef will Direktzahlungen in Krisen

Ralph Brinkhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Digitalpolitiker und frÃ¼here CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus fordert fÃ¼r Notsituationen wie die aktuelle Energiepreiskrise einen staatlichen Direktauszahlungsmechanismus. "Es ist in der Tat schlecht, dass wir es bisher nicht schaffen, diesen Kanal zu nutzen", sagte Brinkhaus dem "Tagesspiegel Background" (Dienstagausgabe). "Wir brauchen fÃ¼r Notsituationen diesen Direktauszahlungsweg, um zielgenau, und nicht mit der GieÃŸkanne, in Krisensituationen zu helfen."



Er bedauerte auch, dass es kein Pro-Kopf-Klimageld gebe. Dies wÃ¼rde zwar auch allen zugutekommen. Es sei eine Frage der Fairness, gegenÃ¼ber den BÃ¼rgern, "die Mehrbelastungen durch den hÃ¶heren CO2-Preis zumindest zu Teilen wieder zurÃ¼ckzugeben", so Brinkhaus.



Zur aktuellen Situation bei den Energiepreisen sagte er, dass aus seiner Sicht zu wenig Lehren aus der vergangenen Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gezogen wurden. "Wenn in einer Weltregion eine Krise ist, schlÃ¤gt das bei uns zu hart durch. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere AbhÃ¤ngigkeit von Ã–l- und Gasimporten reduzieren", so Brinkhaus.



Zu der Kritik, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fahre mit ihren Energiegesetzen einen Kurs pro Fossile, sagte Brinkhaus: "Es wÃ¤re, bei allem, was Katherina Reiche wirklich gut macht, einfacher, wenn das Thema `Erneuerbare und Energieeffizienz` positiver `geframt` wÃ¼rde."



In der aktuellen Lage Abstriche etwa beim Emissionshandel zu machen, wie dies auch in Teilen der CDU/CSU gefordert wird, lehnt Brinkhaus ab. "Der ETS-2 fÃ¼r GebÃ¤ude und Verkehr muss erhalten bleiben. Die Diskussion darÃ¼ber lÃ¤uft gerade in die falsche Richtung." Unternehmen hÃ¤tten im Hinblick auf beide Emissionshandelssysteme, also fÃ¼r die Industrie (ETS-1) sowie fÃ¼r GebÃ¤ude und Verkehr (ETS-2), investiert und brÃ¤uchten jetzt Planungssicherheit.

