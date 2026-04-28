Finanzen

Ehemaliger CDU-Fraktionschef will Direktzahlungen in Krisen

  • dts - 28. April 2026, 06:00 Uhr
Bild vergrößern: Ehemaliger CDU-Fraktionschef will Direktzahlungen in Krisen
Ralph Brinkhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Digitalpolitiker und frÃ¼here CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus fordert fÃ¼r Notsituationen wie die aktuelle Energiepreiskrise einen staatlichen Direktauszahlungsmechanismus. "Es ist in der Tat schlecht, dass wir es bisher nicht schaffen, diesen Kanal zu nutzen", sagte Brinkhaus dem "Tagesspiegel Background" (Dienstagausgabe). "Wir brauchen fÃ¼r Notsituationen diesen Direktauszahlungsweg, um zielgenau, und nicht mit der GieÃŸkanne, in Krisensituationen zu helfen."

Er bedauerte auch, dass es kein Pro-Kopf-Klimageld gebe. Dies wÃ¼rde zwar auch allen zugutekommen. Es sei eine Frage der Fairness, gegenÃ¼ber den BÃ¼rgern, "die Mehrbelastungen durch den hÃ¶heren CO2-Preis zumindest zu Teilen wieder zurÃ¼ckzugeben", so Brinkhaus.

Zur aktuellen Situation bei den Energiepreisen sagte er, dass aus seiner Sicht zu wenig Lehren aus der vergangenen Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gezogen wurden. "Wenn in einer Weltregion eine Krise ist, schlÃ¤gt das bei uns zu hart durch. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere AbhÃ¤ngigkeit von Ã–l- und Gasimporten reduzieren", so Brinkhaus.

Zu der Kritik, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fahre mit ihren Energiegesetzen einen Kurs pro Fossile, sagte Brinkhaus: "Es wÃ¤re, bei allem, was Katherina Reiche wirklich gut macht, einfacher, wenn das Thema `Erneuerbare und Energieeffizienz` positiver `geframt` wÃ¼rde."

In der aktuellen Lage Abstriche etwa beim Emissionshandel zu machen, wie dies auch in Teilen der CDU/CSU gefordert wird, lehnt Brinkhaus ab. "Der ETS-2 fÃ¼r GebÃ¤ude und Verkehr muss erhalten bleiben. Die Diskussion darÃ¼ber lÃ¤uft gerade in die falsche Richtung." Unternehmen hÃ¤tten im Hinblick auf beide Emissionshandelssysteme, also fÃ¼r die Industrie (ETS-1) sowie fÃ¼r GebÃ¤ude und Verkehr (ETS-2), investiert und brÃ¤uchten jetzt Planungssicherheit.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Dobrindt und Prien laden zu Krisentreffen Ã¼ber
    Dobrindt und Prien laden zu Krisentreffen Ã¼ber "Demokratie leben"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und

    Mehr
    Ã–sterreichischer Minister spricht sich gegen
    Ã–sterreichischer Minister spricht sich gegen "Ãœbergewinnsteuer" aus

    Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Ã¶sterreichische Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Ã–VP) lehnt Preisdeckel und die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

    Mehr
    Kipping kritisiert
    Kipping kritisiert "Entlastungspaket" fÃ¼r soziale Schieflage

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die frÃ¼here Linken-Vorsitzende Katja Kipping hat der Bundesregierung beim geplanten "Entlastungspaket" soziale Schieflagen vorgeworfen. "So ein

    Mehr
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    GroÃŸrazzia gegen
    GroÃŸrazzia gegen "Hells Angels" in Nordrhein-Westfalen
    EU-Parlament stimmt Ã¼ber Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab
    EU-Parlament stimmt Ã¼ber Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab
    Roche-Pharma-Chef kritisiert Reform von Warken scharf
    Roche-Pharma-Chef kritisiert Reform von Warken scharf
    Verfassungsschutz warnt vor AnschlÃ¤gen durch pro-iranische Terrorgruppe
    Verfassungsschutz warnt vor AnschlÃ¤gen durch pro-iranische Terrorgruppe
    Gericht wirft VerdÃ¤chtigem versuchten Mord an US-PrÃ¤sident Trump vor
    Gericht wirft VerdÃ¤chtigem versuchten Mord an US-PrÃ¤sident Trump vor
    KassenÃ¤rzte-Chef lehnt geplante Teilkrankschreibung ab
    KassenÃ¤rzte-Chef lehnt geplante Teilkrankschreibung ab

    Top Meldungen

    Krankenkassen sehen Spielraum fÃ¼r Beitragssenkungen
    Krankenkassen sehen Spielraum fÃ¼r Beitragssenkungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der geplanten Gesundheitsreform sehen fÃ¼hrende Vertreter gesetzlicher Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen SpielrÃ¤ume fÃ¼r

    Mehr
    Union stellt 3.
    Union stellt 3. "Entlastungspaket" fÃ¼r Autofahrer in Aussicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltend hoher Ã–l- und Benzinpreise stellt die Unionsfraktion im Bundestag ein drittes sogenanntes "Entlastungspaket" fÃ¼r

    Mehr
    Arbeitgeberverband verlangt
    Arbeitgeberverband verlangt "mehr Bock auf Arbeit"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, hat angesichts der wirtschaftlichen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts