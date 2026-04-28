GroÃŸrazzia gegen "Hells Angels" in Nordrhein-Westfalen

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die Polizei fÃ¼hrt in Nordrhein-Westfalen eine groÃŸangelegte Razzia gegen die Rockergruppe "Hells Angels" durch.



Das Innenministerium in DÃ¼sseldorf teilte am Dienstag mit, dass 1.200 Beamte in 28 StÃ¤dten im Einsatz seien. Zuvor hatte die BehÃ¶rde den Verein "Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen" verboten. Anlass fÃ¼r das Verbot und die Razzia war der Verdacht der Bildung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.



Es handele sich laut Ministerium um einen der grÃ¶ÃŸten EinsÃ¤tze zur BekÃ¤mpfung der RockerkriminalitÃ¤t in der Geschichte des Landes. Seit den frÃ¼hen Morgenstunden durchsuchten die Beamten mehr als 50 Objekte. Auch SpezialeinsatzkrÃ¤fte waren beteiligt. Die Razzien fanden in Wohnungen und GeschÃ¤ftsrÃ¤umen von Vereinsmitgliedern und UnterstÃ¼tzern unter anderem in Leverkusen, KÃ¶ln, Langenfeld, Monheim, Solingen, Dortmund, Oberhausen, Ahaus, Velbert, Duisburg, Bergheim, Gummersbach, Kempen, Herne, Voerde, Bielefeld, Bochum, Dinslaken, LÃ¼nen und Marienheide statt.



In den vergangenen Jahren waren in Nordrhein-Westfalen bereits andere "Hells Angels"-Ableger verboten worden. Zuletzt hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) 2017 den Verein "Hells Angels MC Concrete City" verboten und aufgelÃ¶st. Das Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster bestÃ¤tigte das Verbot vier Jahre spÃ¤ter. Die "Hells Angels" hatten einem Bericht der "Neuen WestfÃ¤lischen" zufolge zuletzt 29 Chapter in NRW und waren mit 469 Mitgliedern die grÃ¶ÃŸte Rockergruppe im Bundesland.

