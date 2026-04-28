Roche-Pharma-Chef kritisiert Reform von Warken scharf

Nina Warken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Basel (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r den Chef von Roche Pharma, Daniel Steiners, setzt die geplante Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) an den falschen Stellen an.



"Das wahre Problem sind die ineffizienten Strukturen, in denen Fortschritt jeden Tag versickert und Geld verpufft", sagte Steiners den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Wenn moderne Tests, digitale Systeme und innovative Medikamente konsequent eingesetzt wÃ¼rden, lieÃŸen sich bei den Krankenkassen Effizienzpotenziale von Ã¼ber 20 Milliarden Euro pro Jahr heben." Das entspricht der Summe, die Warken mit ihrer Reform zusammenbekommen will.



In Deutschland gibt es 93 Gesetzliche Krankenkassen und 17 Kammerbezirke, Ã¤hnlich den BundeslÃ¤ndern, in denen die Gesundheitsversorgung geregelt wird. Steiners, der auch stellvertretender PrÃ¤sident des Verbands forschender Arzneimittel ist, hÃ¤lt die Reform Warkens fÃ¼r zu einseitig. "Es fehlt ein ganzheitlicher Blick." Roche Pharma ist die deutsche Tochter von Roche, dem grÃ¶ÃŸten Pharmakonzern der Welt.



Der Roche-Pharma-Chef bemÃ¤ngelte auch, die Bundesregierung halte Zusagen nicht ein. Vor wenigen Monaten habe man im Kanzleramt noch diskutiert, wie die Pharmabranche als Leitindustrie dazu beitragen kÃ¶nne, die Wirtschaft aus der Dauerkrise zu fÃ¼hren. DafÃ¼r seien keine Subventionen nÃ¶tig, sondern vor allem Planungssicherheit. "Anstatt die zugesagten Weichen fÃ¼r einen international wettbewerbsfÃ¤higen Standort zu stellen, diskutieren wir nun neue Belastungen", sagte Steiners. "Politische AnkÃ¼ndigungen und Taten dÃ¼rfen sich in Deutschland nicht weiter entkoppeln."



Der Roche-Pharma-Chef drohte mit dem Abschied der Branche aus Deutschland. "Wenn jetzt keine industriepolitische Gesamtstrategie folgt, wird Deutschland auch diesen Industriezweig an andere LÃ¤nder verlieren - so wie wir bereits wichtige Industrien verloren haben. Wenn die PlÃ¤ne so umgesetzt werden, kÃ¤me das einer Deindustrialisierung auf Raten gleich."

