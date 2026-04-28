EU-Parlament stimmt Ã¼ber Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab

Katze

Das Europaparlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) in StraÃŸburg Ã¼ber neue Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen vor Qualzuchten und schlechten Haltungsbedingungen ab.

Das Europaparlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) in StraÃŸburg Ã¼ber neue Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab. Tiere mit qualvollen Merkmalen wie zu flachen Schnauzen oder kurzen Beinen sollen der Vorlage zufolge nicht mehr weiter gezÃ¼chtet werden dÃ¼rfen. Inzucht zwischen direkt verwandten Tieren soll verboten werden.



Das Gesetz sieht zudem eine Chip-Pflicht fÃ¼r alle Hunde und Katzen vor, fÃ¼r die ZÃ¼chter, Tierheime oder private Halter verantwortlich sind. Der Chip soll Angaben zu Alter, Geschlecht und Herkunft des Tieres tragen. FÃ¼r private Halter gilt eine Ãœbergangsfrist von zehn Jahren fÃ¼r Hunde und 15 Jahren fÃ¼r Katzen. Die EU will damit vor allem dem illegalen Handel mit Tieren einen Riegel vorschieben.