Politik

EU-Parlament stimmt Ã¼ber Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab

  • AFP - 28. April 2026, 06:23 Uhr
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Katze
Bild: AFP

Das Europaparlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) in StraÃŸburg Ã¼ber neue Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen vor Qualzuchten und schlechten Haltungsbedingungen ab.

Das Europaparlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) in StraÃŸburg Ã¼ber neue Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab. Tiere mit qualvollen Merkmalen wie zu flachen Schnauzen oder kurzen Beinen sollen der Vorlage zufolge nicht mehr weiter gezÃ¼chtet werden dÃ¼rfen. Inzucht zwischen direkt verwandten Tieren soll verboten werden.

Das Gesetz sieht zudem eine Chip-Pflicht fÃ¼r alle Hunde und Katzen vor, fÃ¼r die ZÃ¼chter, Tierheime oder private Halter verantwortlich sind. Der Chip soll Angaben zu Alter, Geschlecht und Herkunft des Tieres tragen. FÃ¼r private Halter gilt eine Ãœbergangsfrist von zehn Jahren fÃ¼r Hunde und 15 Jahren fÃ¼r Katzen. Die EU will damit vor allem dem illegalen Handel mit Tieren einen Riegel vorschieben.

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