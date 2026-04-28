Das Europaparlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) in StraÃŸburg Ã¼ber neue Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab. Tiere mit qualvollen Merkmalen wie zu flachen Schnauzen oder kurzen Beinen sollen der Vorlage zufolge nicht mehr weiter gezÃ¼chtet werden dÃ¼rfen. Inzucht zwischen direkt verwandten Tieren soll verboten werden.
Das Gesetz sieht zudem eine Chip-Pflicht fÃ¼r alle Hunde und Katzen vor, fÃ¼r die ZÃ¼chter, Tierheime oder private Halter verantwortlich sind. Der Chip soll Angaben zu Alter, Geschlecht und Herkunft des Tieres tragen. FÃ¼r private Halter gilt eine Ãœbergangsfrist von zehn Jahren fÃ¼r Hunde und 15 Jahren fÃ¼r Katzen. Die EU will damit vor allem dem illegalen Handel mit Tieren einen Riegel vorschieben.
Politik
EU-Parlament stimmt Ã¼ber Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab
- AFP - 28. April 2026, 06:23 Uhr
Das Europaparlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) in StraÃŸburg Ã¼ber neue Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen vor Qualzuchten und schlechten Haltungsbedingungen ab.
Das Europaparlament stimmt am Dienstag (ab 12.00 Uhr) in StraÃŸburg Ã¼ber neue Regeln zum Schutz von Hunden und Katzen ab. Tiere mit qualvollen Merkmalen wie zu flachen Schnauzen oder kurzen Beinen sollen der Vorlage zufolge nicht mehr weiter gezÃ¼chtet werden dÃ¼rfen. Inzucht zwischen direkt verwandten Tieren soll verboten werden.
Weitere Meldungen
Der Chef der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Teilkrankschreibung abgelehnt. "DasMehr
In Pforzheim wird am Dienstag (13.30 Uhr) eine Recyclinganlage fÃ¼r Seltene-Erden-Magnete erÃ¶ffnet - sie ist nach Angaben des Unternehmens Hypromag die erste in der EU. DieMehr
Bei einem hochrangig besetzten Treffen wollen Vertreter aus Deutschland und der Ukraine am Dienstag in Berlin Ã¼ber die StÃ¤rkung der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits-Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der geplanten Gesundheitsreform sehen fÃ¼hrende Vertreter gesetzlicher Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen SpielrÃ¤ume fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltend hoher Ã–l- und Benzinpreise stellt die Unionsfraktion im Bundestag ein drittes sogenanntes "Entlastungspaket" fÃ¼rMehr