Verfassungsschutz warnt vor AnschlÃ¤gen durch pro-iranische Terrorgruppe

Absperrung nahe der Kenton Synagoge in Harrow

Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz befÃ¼rchtet bei der pro-iranischen Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija (HAYI) eine neue Eskalationsstufe in Europa. Gemeint sind mÃ¶gliche AnschlÃ¤ge mit Sprengstoff oder Waffen.

Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz befÃ¼rchtet bei der pro-iranischen Gruppe Harakat Aschab al-Jamin al-Islamija (HAYI) eine neue Eskalationsstufe in Europa. "Neu ist die Warnung HAYIs, sich nunmehr nicht mehr nur auf 'einfache' Angriffe zu beschrÃ¤nken, sondern langfristig auch gefÃ¤hrlichere Tatmittel einzubeziehen", erklÃ¤rte die BehÃ¶rde auf Anfrage des "Handelsblatts" (Dienstagsausgabe). Gemeint ist ein mÃ¶glicher Ãœbergang von Brandstiftungen zu AnschlÃ¤gen mit Sprengstoff oder Waffen.Â



Hintergrund sind mehrere AnschlÃ¤ge auf jÃ¼dische und US-amerikanische Einrichtungen in europÃ¤ischen LÃ¤ndern seit dem 9. MÃ¤rz, darunter auch in Deutschland. Zu den Angriffen, insbesondere BrandanschlÃ¤ge, habe sich die Gruppierung HAYI mittels Videos bekannt, erklÃ¤rte der Verfassungsschutz. Die Taten erfolgten demnach "jeweils in den Nacht- oder frÃ¼hen Morgenstunden und verliefen bislang ohne PersonenschÃ¤den". Es seien "vor allem Einrichtungen in den Benelux-Staaten und GroÃŸbritannien angegriffen" worden.Â



Der Verfassungsschutz vermutet hinter der Gruppierung ein irakisch-schiitisches Netzwerk. "Die Organisation nutzt unterschiedliche KanÃ¤le aus dem schiitisch-extremistischen und pro-iranischen Bereich in verschiedenen sozialen Medien, um Ã¼ber ihre AktivitÃ¤ten zu berichten", erklÃ¤rte die BehÃ¶rde. HAYI benenne "zudem neuerdings klar ihre politische Motivation hinter den Taten und drohe offen israelischen Einrichtungen sowie den sogenannten 'Feinden des Islams' in Europa".



In den vergangenen Wochen waren im GroÃŸraum London sechs Ziele angegriffen worden, darunter ein jÃ¼discher Rettungsdienst und ein persischsprachiges Medienunternehmen. Bei dem jÃ¼ngsten Angriff am Samstag war eine Flasche mit einem Brandbeschleuniger durch das Fenster einer Synagoge in Harrow vor den Toren von London geworfen worden. Nach Angaben der Organisation SITE Intelligence Group Ã¼bernahm die bislang wenig in Erscheinung getretene Gruppe HAYI die Verantwortung fÃ¼r einen Teil der Angriffe. Die Organisation unterhÃ¤lt demnach enge Verbindungen zum Iran.