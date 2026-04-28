Recyclinganlage fÃ¼r Seltene-Erden-Magnete wird in Pforzheim erÃ¶ffnet

Seltene Erden aus einer Recycling-Anlage in Malaysia

In Pforzheim wird am Dienstag (13.30 Uhr) eine Recyclinganlage fÃ¼r Seltene-Erden-Magnete erÃ¶ffnet - sie ist nach Angaben des Unternehmens Hypromag die erste in der EU.

In Pforzheim wird am Dienstag (13.30 Uhr) eine Recyclinganlage fÃ¼r Seltene-Erden-Magnete erÃ¶ffnet - sie ist nach Angaben des Unternehmens Hypromag die erste in der EU. Die Anlage wird demnach Vorprodukte fÃ¼r verschiedene Bereiche der deutschen und internationalen Lieferkette fÃ¼r Permanentmagnete auf Basis Seltener Erden bereitstellen. Diese Magnete sind fÃ¼r zahlreiche Zukunftstechnologien von entscheidender Bedeutung, etwa fÃ¼r die Datenspeicherung fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz, Motoren, Windkraftanlagen oder Medizintechnik.



Hypromag arbeitet bei Schrottzerlegung und Aufbereitung nach eigenen Angaben "Ã¤uÃŸerst umweltfreundlich" im Vergleich zu konventionellen Verfahren. Zur ErÃ¶ffnungsfeier am Dienstag wird auch der Parlamentarische StaatssekretÃ¤r im Bundeswirtschaftsministerium, Stefan Rouenhoff (CDU), ein GruÃŸwort sprechen.Â