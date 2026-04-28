Beginn von PlÃ¤doyers in Prozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette erwartet

Daniela Klette in Gerichtssaal

Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche frÃ¼here RAF-Terroristin Daniela Klette wird vor dem Landgericht Verden das PlÃ¤doyer der Staatsanwaltschaft erwartet. Zuvor besteht fÃ¼r die Beteiligten noch die MÃ¶glichkeit, BeweisantrÃ¤ge zu stellen.

Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette kÃ¶nnte am Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Verden das PlÃ¤doyer der StaatsanwaltschaftÂ beginnen. Nach Angaben des Gerichts besteht fÃ¼r die Verfahrensbeteiligten zuvor aber nochmals die MÃ¶glichkeit, weitere BeweisantrÃ¤ge zu stellen. Klette muss sich seit MÃ¤rz 2025 wegen mutmaÃŸlicher Beteiligung an einer Serie bewaffneter RaubÃ¼berfÃ¤llen nach AuflÃ¶sung der linksextremistischen RAF vor Gericht verantworten.



Die ÃœberfÃ¤lle auf Geldtransporter und KassenbÃ¼ros groÃŸer SupermÃ¤rkte soll Klette laut Anklageschrift zwischen 1999 und 2015 unter anderem in Niedersachsen gemeinsam mit den flÃ¼chtigen frÃ¼heren RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub begangen haben. Das Trio soll dadurch sein Leben im Untergrund finanziert haben. Klette wurde im Februar 2024 in Berlin gefasst, wo sie lange unter falschem Namen gelebt hatte.