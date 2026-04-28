Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette kÃ¶nnte am Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Verden das PlÃ¤doyer der StaatsanwaltschaftÂ beginnen. Nach Angaben des Gerichts besteht fÃ¼r die Verfahrensbeteiligten zuvor aber nochmals die MÃ¶glichkeit, weitere BeweisantrÃ¤ge zu stellen. Klette muss sich seit MÃ¤rz 2025 wegen mutmaÃŸlicher Beteiligung an einer Serie bewaffneter RaubÃ¼berfÃ¤llen nach AuflÃ¶sung der linksextremistischen RAF vor Gericht verantworten.
Die ÃœberfÃ¤lle auf Geldtransporter und KassenbÃ¼ros groÃŸer SupermÃ¤rkte soll Klette laut Anklageschrift zwischen 1999 und 2015 unter anderem in Niedersachsen gemeinsam mit den flÃ¼chtigen frÃ¼heren RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub begangen haben. Das Trio soll dadurch sein Leben im Untergrund finanziert haben. Klette wurde im Februar 2024 in Berlin gefasst, wo sie lange unter falschem Namen gelebt hatte.
Brennpunkte
Beginn von PlÃ¤doyers in Prozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette erwartet
- AFP - 28. April 2026, 04:00 Uhr
Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche frÃ¼here RAF-Terroristin Daniela Klette wird vor dem Landgericht Verden das PlÃ¤doyer der Staatsanwaltschaft erwartet. Zuvor besteht fÃ¼r die Beteiligten noch die MÃ¶glichkeit, BeweisantrÃ¤ge zu stellen.
Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette kÃ¶nnte am Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Verden das PlÃ¤doyer der StaatsanwaltschaftÂ beginnen. Nach Angaben des Gerichts besteht fÃ¼r die Verfahrensbeteiligten zuvor aber nochmals die MÃ¶glichkeit, weitere BeweisantrÃ¤ge zu stellen. Klette muss sich seit MÃ¤rz 2025 wegen mutmaÃŸlicher Beteiligung an einer Serie bewaffneter RaubÃ¼berfÃ¤llen nach AuflÃ¶sung der linksextremistischen RAF vor Gericht verantworten.
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