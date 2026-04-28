Bei seinem Staatsbesuch in den USA wird der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag von PrÃ¤sident Donald Trump mit militÃ¤rischen Ehren zu einem GesprÃ¤ch im WeiÃŸen Haus empfangen. AnschlieÃŸend hÃ¤lt Charles eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses. Es ist das erste Mal seit einer Ansprache der verstorbenen Queen Elizabeth II. im Jahr 1991, dass ein britischer Monarch vor dem Kongress in Washington spricht. Nach Angaben des Buckingham-Palasts will Charles in der Rede die lange gemeinsame Geschichte und enge Verbindung der beiden Staaten wÃ¼rdigen.
Zuvor wird der KÃ¶nig im WeiÃŸen Haus mit US-PrÃ¤sident Donald Trump zu einem GesprÃ¤ch zusammentreffen. Am Abend findet ein Staatsbankett zu Ehren des britischen KÃ¶nigspaars statt. Wegen der Weigerung der britischen Regierung, sich dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran anzuschlieÃŸen, sind die Beziehungen zwischen beiden Staaten derzeit angespannt.
Politik
KÃ¶nig Charles III. trifft Trump und hÃ¤lt Rede im US-Kongress
- AFP - 28. April 2026, 04:00 Uhr
Bei seinem Staatsbesuch in den USA hÃ¤lt der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses. Am Abend findet im WeiÃŸen Haus Am Abend findet ein Staatsbankett zu Ehren des britischen KÃ¶nigspaars statt.
Bei seinem Staatsbesuch in den USA wird der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag von PrÃ¤sident Donald Trump mit militÃ¤rischen Ehren zu einem GesprÃ¤ch im WeiÃŸen Haus empfangen. AnschlieÃŸend hÃ¤lt Charles eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses. Es ist das erste Mal seit einer Ansprache der verstorbenen Queen Elizabeth II. im Jahr 1991, dass ein britischer Monarch vor dem Kongress in Washington spricht. Nach Angaben des Buckingham-Palasts will Charles in der Rede die lange gemeinsame Geschichte und enge Verbindung der beiden Staaten wÃ¼rdigen.
Weitere Meldungen
Der Chef der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Teilkrankschreibung abgelehnt. "DasMehr
In Pforzheim wird am Dienstag (13.30 Uhr) eine Recyclinganlage fÃ¼r Seltene-Erden-Magnete erÃ¶ffnet - sie ist nach Angaben des Unternehmens Hypromag die erste in der EU. DieMehr
Bei einem hochrangig besetzten Treffen wollen Vertreter aus Deutschland und der Ukraine am Dienstag in Berlin Ã¼ber die StÃ¤rkung der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits-Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der geplanten Gesundheitsreform sehen fÃ¼hrende Vertreter gesetzlicher Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen SpielrÃ¤ume fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltend hoher Ã–l- und Benzinpreise stellt die Unionsfraktion im Bundestag ein drittes sogenanntes "Entlastungspaket" fÃ¼rMehr