Politik

KÃ¶nig Charles III. trifft Trump und hÃ¤lt Rede im US-Kongress

  • AFP - 28. April 2026, 04:00 Uhr
Bild vergrößern: KÃ¶nig Charles III. trifft Trump und hÃ¤lt Rede im US-Kongress
Camilla (von links), Charles, Donald Trump und Melania Trump
Bild: AFP

Bei seinem Staatsbesuch in den USA hÃ¤lt der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses. Am Abend findet im WeiÃŸen Haus Am Abend findet ein Staatsbankett zu Ehren des britischen KÃ¶nigspaars statt.

Bei seinem Staatsbesuch in den USA wird der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag von PrÃ¤sident Donald Trump mit militÃ¤rischen Ehren zu einem GesprÃ¤ch im WeiÃŸen Haus empfangen. AnschlieÃŸend hÃ¤lt Charles eine Rede vor beiden Kammern des Kongresses. Es ist das erste Mal seit einer Ansprache der verstorbenen Queen Elizabeth II. im Jahr 1991, dass ein britischer Monarch vor dem Kongress in Washington spricht. Nach Angaben des Buckingham-Palasts will Charles in der Rede die lange gemeinsame Geschichte und enge Verbindung der beiden Staaten wÃ¼rdigen.

Zuvor wird der KÃ¶nig im WeiÃŸen Haus mit US-PrÃ¤sident Donald Trump zu einem GesprÃ¤ch zusammentreffen. Am Abend findet ein Staatsbankett zu Ehren des britischen KÃ¶nigspaars statt. Wegen der Weigerung der britischen Regierung, sich dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran anzuschlieÃŸen, sind die Beziehungen zwischen beiden Staaten derzeit angespannt.

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