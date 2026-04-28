Politik

Deutsch-ukrainisches Treffen in Berlin zu Verteidigung und Sicherheit

  • AFP - 28. April 2026, 04:00 Uhr
Bild vergrößern: Deutsch-ukrainisches Treffen in Berlin zu Verteidigung und Sicherheit
Verteidigungsminister Pistorius (l.) und Fedorow
Bild: AFP

Bei einem hochrangig besetzten Treffen wollen Deutschland und die Ukraine am Dienstag in Berlin Ã¼ber die StÃ¤rkung der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie beraten.

Bei einem hochrangig besetzten Treffen wollen Vertreter aus Deutschland und der Ukraine am Dienstag in Berlin Ã¼ber die StÃ¤rkung der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie beraten. Zu dem Runden Tisch im Verteidigungsministerium laden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), sein ukrainischer Kollege Mychailo Fedorow, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ein. Fedorow wird digital zugeschaltet sein.

An dem gemeinsamen Austausch werden auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Finanzbranche sowie aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und von Startups teilnehmen. Im Anschluss an das Treffen werden Pistorius, Klingbeil und Reiche bei einem gemeinsamen Pressestatement Ã¼ber die Inhalte des Dialogs informieren (17.30 Uhr).

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