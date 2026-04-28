Bei einem hochrangig besetzten Treffen wollen Vertreter aus Deutschland und der Ukraine am Dienstag in Berlin Ã¼ber die StÃ¤rkung der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie beraten. Zu dem Runden Tisch im Verteidigungsministerium laden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), sein ukrainischer Kollege Mychailo Fedorow, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ein. Fedorow wird digital zugeschaltet sein.
An dem gemeinsamen Austausch werden auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Finanzbranche sowie aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und von Startups teilnehmen. Im Anschluss an das Treffen werden Pistorius, Klingbeil und Reiche bei einem gemeinsamen Pressestatement Ã¼ber die Inhalte des Dialogs informieren (17.30 Uhr).
Politik
Deutsch-ukrainisches Treffen in Berlin zu Verteidigung und Sicherheit
- AFP - 28. April 2026, 04:00 Uhr
Bei einem hochrangig besetzten Treffen wollen Deutschland und die Ukraine am Dienstag in Berlin Ã¼ber die StÃ¤rkung der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie beraten.
Bei einem hochrangig besetzten Treffen wollen Vertreter aus Deutschland und der Ukraine am Dienstag in Berlin Ã¼ber die StÃ¤rkung der Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie beraten. Zu dem Runden Tisch im Verteidigungsministerium laden Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), sein ukrainischer Kollege Mychailo Fedorow, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ein. Fedorow wird digital zugeschaltet sein.
Weitere Meldungen
Der Chef der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Teilkrankschreibung abgelehnt. "DasMehr
In Pforzheim wird am Dienstag (13.30 Uhr) eine Recyclinganlage fÃ¼r Seltene-Erden-Magnete erÃ¶ffnet - sie ist nach Angaben des Unternehmens Hypromag die erste in der EU. DieMehr
Bei seinem Staatsbesuch in den USA wird der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag von PrÃ¤sident Donald Trump mit militÃ¤rischen Ehren zu einem GesprÃ¤ch im WeiÃŸen HausMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) undMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der geplanten Gesundheitsreform sehen fÃ¼hrende Vertreter gesetzlicher Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen SpielrÃ¤ume fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltend hoher Ã–l- und Benzinpreise stellt die Unionsfraktion im Bundestag ein drittes sogenanntes "Entlastungspaket" fÃ¼rMehr