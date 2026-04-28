Politik

KassenÃ¤rzte-Chef lehnt geplante Teilkrankschreibung ab

  • AFP - 28. April 2026, 04:02 Uhr
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Ministerin Warken
Bild: AFP

Der Chef der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Teilkrankschreibung abgelehnt. 'Das halten wir fÃ¼r einen absurden Ansatz', sagte Gassen der 'Rheinischen Post'.

Der Chef der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Teilkrankschreibung abgelehnt. "Das halten wir fÃ¼r einen absurden Ansatz", sagte Gassen der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Alle sprechen von EntbÃ¼rokratisierung, diese Regelung wÃ¤re das genaue Gegenteil", fÃ¼gte er hinzu.

FÃ¼r eine Teilkrankschreibung mÃ¼ssten Ã„rztinnen und Ã„rzte Gassen zufolge eine Art Gutachten erstellen und dafÃ¼r viele Details des ArbeitsverhÃ¤ltnisses beleuchten. Die genaue Kenntnis von Arbeitsplatz und ArbeitsumstÃ¤nden wÃ¤re dafÃ¼r notwendig. "Wie sollen die Kollegen das leisten, vielleicht wÃ¼rfeln?", sagte der KassenÃ¤rzte-Chef. Gleichzeitig werde die VergÃ¼tung gekÃ¼rzt. "Das klingt nicht nur wie ein schlechter Witz, das ist auch einer."

Der KBV-Chef bekrÃ¤ftigte stattdessen seine Forderung nach Karenztagen. "Ich erinnere an unseren Vorschlag, die Karenztage auszubauen und eine ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung erst ab dem vierten Arbeitstag verpflichtend zu machen", sagte Gassen. Alleine dadurch lieÃŸen sich rund 300 Millionen Euro jÃ¤hrlich sparen. "Das wÃ¤re ein echter Beitrag zum BÃ¼rokratieabbau", sagte er.Â 

In Warkens Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass Ã„rzte eine "TeilarbeitsunfÃ¤higkeit in HÃ¶he von 25, 50 oder 75 Prozent der regelmÃ¤ÃŸigen wÃ¶chentlichen Arbeitszeit des Versicherten" feststellen kÃ¶nnen. Vorbild ist Schweden.

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