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SPD will Syrern Heimatbesuche erlauben

  • dts - 28. April 2026, 07:00 Uhr
Bild vergrößern: SPD will Syrern Heimatbesuche erlauben
Syrer in Deutschland feiern den Sturz von Assad in Syrien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere Parteien im Bundestag fordern, syrischen FlÃ¼chtlingen Erkundungsreisen in ihre Heimat zu erlauben.

"So kÃ¶nnen sich die Menschen vor Ort selbst ein Bild davon machen, ob sich fÃ¼r sie eine dauerhafte RÃ¼ckkehrmÃ¶glichkeit erÃ¶ffnet", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD, Sebastian Fiedler, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Das wÃ¼rde sicherlich auch bei allen Fragen rund um das Engagement der Menschen beim Wiederaufbau Syriens helfen."

Auch Filiz Polat, parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der GrÃ¼nen, sprach sich fÃ¼r Heimatbesuche auf Probe aus. "Die Bundesregierung sollte diese Reisen ermÃ¶glichen - unabhÃ¤ngig vom jeweiligen Aufenthaltstitel - und gewÃ¤hrleisten, dass den Betroffenen daraus keine Nachteile entstehen", sagte Polat der FAZ.

Die Linke stimmte dem zu. "Ich habe schon kurz nach dem Sturz von Assad gefordert, dass `Go-and-see-Besuche` fÃ¼r Syrerinnen und Syrer mit Schutzstatus ermÃ¶glicht werden mÃ¼ssen", sagte Clara BÃ¼nger, Sprecherin der Linken-Fraktion fÃ¼r Fluchtpolitik. "Die Bundesregierung weigert sich aber, solche Reisen zu erlauben, wÃ¤hrend Merz gleichzeitig die rassistische Forderung ausgegeben hat, dass 80 Prozent der GeflÃ¼chteten aus Syrien zurÃ¼ckkehren mÃ¼ssten."

FlÃ¼chtlinge, die in ihren Herkunftsstaat reisen, riskieren, ihren Schutztitel in Deutschland zu verlieren. Das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge teilte auf Anfrage mit, im Jahr 2025 seien 2.593 WiderrufsprÃ¼fverfahren fÃ¼r das Herkunftsland Syrien aufgrund von temporÃ¤ren Heimreisen angelegt worden, im ersten Quartal dieses Jahres 708. Bei wie vielen Syrern aufgrund von Heimatbesuchen die SchutzgewÃ¤hrung dann tatsÃ¤chlich aufgehoben wurde, wurde statistisch nicht erfasst.

Anders als ihr Koalitionspartner SPD sieht die Union Erkundungsreisen kritisch. "Wer so weit ist, dass er Ã¼ber die bestehenden MÃ¶glichkeiten der modernen Kommunikation hinaus hin- und herreist, der befindet sich offensichtlich nicht in einer Verfolgungssituation. Das Entfallen des Schutzstatus ist dann die logische Konsequenz", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Alexander Throm. Ã„hnlich argumentierte der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Gottfried Curio.

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