Fratzscher fÃ¼r autofreie Sonntage und Tempolimit wegen Energiekrise

Nebel auf einer Autobahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert angesichts der aktuellen Energiekrise autofreie Sonntage und ein Tempolimit.



Fratzscher sagte dem Nachrichtenportal "T-Online", dass die weltweite Verknappung von Ã–l und Gas eine Reduzierung des Verbrauchs erfordere. Der Tankrabatt der Bundesregierung sei kontraproduktiv, da er die Deutschen nicht ausreichend zum Sparen anrege und in anderen Bereichen, wie bei Lebensmitteln, zu hÃ¶heren Preisen fÃ¼hre.



Fratzscher warnte zudem vor weiter steigenden Lebensmittelpreisen infolge geopolitischer Spannungen und mÃ¶glichen Versorgungsproblemen bei Energie. Er kritisierte die Bundesregierung scharf fÃ¼r ihre EntlastungsmaÃŸnahmen und bezeichnete diese als "Mogelpackung". Besonders die EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro fÃ¼r BeschÃ¤ftigte sei sozial unausgewogen, da sie vor allem Arbeitnehmer mit Tarifvertrag begÃ¼nstige.



Als unkonventionellen Vorschlag brachte Fratzscher den Verkauf eines Teils der deutschen Goldreserven ins Spiel, um die finanziellen Belastungen der Krise abzufedern. Er argumentierte, dass die Goldpreise auf Rekordniveau seien und die Reserven "sinnvoller investiert" werden kÃ¶nnten, etwa in Bildung oder Infrastruktur. Die Bundesregierung mÃ¼sse jedoch einen Weg finden, das Gold zu verÃ¤uÃŸern, da es von der Bundesbank verwaltet werde.

