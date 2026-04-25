BYD-Vizechefin nennt geplante Local-Content-Quote der EU "verrÃ¼ckt"

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Shenzhen (dts Nachrichtenagentur) - Die Vizechefin des chinesischen Elektroautoherstellers BYD, Stella Li, hat die geplante Local-Content-Quote der EuropÃ¤ischen Union scharf kritisiert.



Die vorgesehene Regelung sei eine "recht verrÃ¼ckte Regulierung", "schwer umsetzbar" und werde vielen Unternehmen schaden, sagte Li dem "Spiegel". Generell solle sich die Politik stÃ¤rker aus der Automobilindustrie heraushalten.



Die Local-Content-Regelung ist Teil des von der EU-Kommission Anfang MÃ¤rz vorgestellten "Industrial Accelerator Act". Dem Vorschlag zufolge sollen Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge nur dann staatliche FÃ¶rderprÃ¤mien erhalten, wenn sie in der EU montiert werden und mindestens 70 Prozent ihrer Komponenten - gemessen am Preis - aus EU-Fertigung stammen.



Li Ã¤uÃŸerte sich zwar ablehnend zu dem Vorhaben, zeigte sich aber Ã¼berzeugt, dass BYD die Vorgaben im Zweifel erfÃ¼llen kÃ¶nne. "Wenn unsere Konkurrenten das schaffen, schaffen wir es auch", sagte sie.



BYD baut derzeit seine europÃ¤ische Produktion aus. In Ungarn entsteht ein Werk, ein weiterer Standort ist in der TÃ¼rkei geplant. Bis 2028 will der Konzern nach frÃ¼heren Angaben alle fÃ¼r Europa bestimmten Elektroautos lokal produzieren. Ob das ausreicht, um die geplante Quote zu erfÃ¼llen, ist allerdings offen.



Die EU-Kommission begrÃ¼ndet den VorstoÃŸ mit dem Schutz der europÃ¤ischen Industrie. Vertreter europÃ¤ischer Hersteller wie Volkswagen und Stellantis haben sich zuletzt offen fÃ¼r entsprechende Lokalisierungsvorgaben gezeigt. Kritiker warnen dagegen vor hÃ¶heren Kosten, komplexeren Lieferketten und mÃ¶glichen Gegenreaktionen anderer LÃ¤nder.

