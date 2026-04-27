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Nordrhein-Westfalen: Unbekannte stehlen mehrere hundert Fernseher aus Lastwagen

  • AFP - 27. April 2026, 10:11 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

Unbekannte haben in Nordrhein-Westfalen mehrere hundert Fernseher aus einem Lastwagen gestohlen. Der Schaden belaufe sich auf einen Betrag in sechsstelliger HÃ¶he, teilte die Polizei in Detmold mit.

Unbekannte haben in Nordrhein-Westfalen mehrere hundert Fernseher aus einem Lastwagen gestohlen. Der Schaden belaufe sich auf einen Betrag in sechsstelliger HÃ¶he, teilte die Polizei in Detmold am Montag mit. Der Lastwagen stand demnach an einem Autohof in Porta Westfalica. Die TÃ¤ter sollen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen die LadeflÃ¤che aufgebrochen und die GerÃ¤te gestohlen haben.

Die Tat ereignete sich laut Polizeiangaben im Ortsteil Vennebeck. Die Beamten suchten nach mÃ¶glichen Zeugen.

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