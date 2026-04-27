Nach SchÃ¼ssen bei Korrespondenten-Dinner mit Trump: Angreifer soll formell beschuldigt werden

FBI-Beamte im Hilton-Hotel nach den SchÃ¼ssen

Nach den SchÃ¼ssen wÃ¤hrend des Korrespondenten-Dinners mit US-PrÃ¤sident Donald Trump soll der mutmaÃŸliche Angreifer einem Bundesgericht vorgefÃ¼hrt werden. Er erwarte, dass der 31-JÃ¤hrige am Montag formell beschuldigt werde, sagte US-Justizminister Blanche.

Nach dem Schusswaffenvorfall wÃ¤hrend des Korrespondenten-Dinners mit US-PrÃ¤sident Donald Trump soll der mutmaÃŸliche Angreifer am Montag einem Bundesgericht vorgefÃ¼hrt werden. Er erwarte, dass der 31-JÃ¤hrige formell beschuldigt werde, sagte US-Justizminister Todd BlancheÂ dem Fernsehsender CBS. Der Mann kooperiere nicht mit den Ermittlern, fÃ¼gte er an. Der SchÃ¼tze war noch vor Ort von Sicherheitsbeamten Ã¼berwÃ¤ltigt und festgenommen worden. Trump und alle anderen GÃ¤ste des Dinners blieben unverletzt.



Aus Ermittlerkreisen verlautete am Sonntag, der mutmaÃŸliche TÃ¤ter habe Trump und mehrere US-Regierungsmitglieder tÃ¶ten wollen. Trump selbst Ã¤uÃŸerte sich Ã¤hnlich und bezeichnete ihn als "sehr gestÃ¶rten Mann". Der SchÃ¼tze habe ein anti-christliches Manifest verfasst, erklÃ¤rte der PrÃ¤sident weiter.



Er habe sich dennoch "keine Sorgen" gemacht, sagte Trump dem Sender CBS am Sonntagabend mit Blick auf den Vorfall beim Korrespondenten-Dinner, an dem Trump erstmals als PrÃ¤sident teilnahm. "Ich verstehe das Leben. Wir leben in einer verrÃ¼ckten Welt."Â



Der SchÃ¼tze hatte das Feuer am Samstagabend wÃ¤hrend des Dinners im Hilton-Hotel in Washington erÃ¶ffnet. WÃ¤hrend der PrÃ¤sident, seine Frau Melania und mehrere Regierungsmitglieder sowie hunderte weitere GÃ¤ste im Ballsaal saÃŸen, fielen an einer Sicherheitskontrolle ein Stockwerk Ã¼ber dem Veranstaltungsort SchÃ¼sse.Â



Ein Mitarbeiter des Secret Service wurde bei einem kurzen Schusswechsel von einer Kugel an seiner Schutzweste getroffen, der TÃ¤ter wurde von Sicherheitsleuten Ã¼berwÃ¤ltigt und festgenommen. Sicherheitsmitarbeiter brachten Trump, seine Frau und Regierungsmitglieder rasch aus dem Raum, andere GÃ¤ste suchten Schutz unter Tischen und auf dem Boden. Im Saal selbst wurde niemand verletzt.



Trump verÃ¶ffentlichte ein Foto, auf dem der VerdÃ¤chtige mit Handschellen gefesselt und dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegt.



Nach BehÃ¶rdenangaben war der Angreifer mit einem Gewehr, einer Handfeuerwaffe und Messern bewaffnet. Laut US-Medien handelt es sich um einen 31-jÃ¤hrigen Maschinenbau-Ingenieur. In diesen Berichten wurde er Cole Tomas Allen aus Torrance im US-Bundesstaat Kalifornien identifiziert. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, durchsuchten schwer bewaffnete SpezialkrÃ¤fte der Bundespolizei FBI am Samstagabend ein Haus in dem Ort nahe Los Angeles.



Der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Barack Obama verurteilte die SchÃ¼sse am Rande der Gala-Veranstaltung mit Trump. "Auch wenn wir die Details des Motivs hinter den SchÃ¼ssen beim gestrigen Dinner der White-House-Korrespondenten noch nicht kennen, liegt es in der Verantwortung von uns allen, die Vorstellung zurÃ¼ckzuweisen, dass Gewalt irgendeinen Platz in unserer Demokratie hat", erklÃ¤rte Obama am Sonntag im Onlinedienst X.



Trump war in den vergangenen zwei Jahren bereits zwei Attentaten entgangen. Im Juli 2024 schoss ein Mann wÃ¤hrend einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania auf ihn, die Kugel streifte den damaligen PrÃ¤sidentschaftskandidaten am Ohr. Im September 2024 wollte ein Mann Trump in Florida beim Golfspielen erschieÃŸen. Der 59-JÃ¤hrige wurde gefasst und Anfang Februar zu lebenslanger Haft verurteilt.



Vor dem Washington Hilton, in dem das Korrespondenten-Dinner traditionell ausgerichtet wird, hatte 1981 ein Mann den damaligen US-PrÃ¤sidenten Ronald Reagan angeschossen und schwer verletzt. Reagan Ã¼berlebte das Attentat.



Der Schusswaffenvorfall ereignete sich kurz vor dem Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III., der am Montag in die USA reist. Trump will ihn und KÃ¶nigin Camilla im WeiÃŸen Haus empfangen und am Dienstag mit einem Staatsbankett in Washington ehren. Am selben Tag wird der Monarch eine Rede vor dem US-Kongress halten.Â