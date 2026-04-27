Prozess gegen mutmaÃŸlichen Mitarbeiter von syrischem Geheimdienst in Koblenz begonnen

Darstellung der Justitia

Vor dem Oberlandesgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz hat ein Prozess gegen einen mutmaÃŸlichen Mitarbeiter des syrischen Geheimdiensts begonnen. Angeklagt ist der 48-JÃ¤hrige unter anderem wegen Mordes in 70 FÃ¤llen.

Vor dem Oberlandesgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz hat am Montag ein Prozess gegen einen mutmaÃŸlichen Mitarbeiter des syrischen Geheimdiensts begonnen. Angeklagt ist der 48-JÃ¤hrige unter anderem wegen Mordes in 70 FÃ¤llen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er soll zwischen April 2011 und April 2012 wÃ¤hrend des BÃ¼rgerkriegs als WÃ¤rter in einem GefÃ¤ngnis des syrischen Geheimdiensts gearbeitet haben.



Der Mann soll an weit mehr als hundert VerhÃ¶ren beteiligt gewesen sein und Ã¼ber 115 Gefangene gefoltert haben. Unter anderem soll er ihnen StromstÃ¶ÃŸe und SchlÃ¤ge versetzt haben. Als Folge der katastrophalen und lebensfeindlichen Haftbedingungen sollen tÃ¤glich mindestens vier bis fÃ¼nf Menschen gestorben sein.



WÃ¤hrend der Dienstzeiten des 48-JÃ¤hrigen seien mindestens 70 Gefangene gestorben. Dies habe er billigend in Kauf genommen. Der 48-JÃ¤hrige wurde im Mai festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Bis Ende Juli wurden 19 Fortsetzungstermine angesetzt.