GrÃ¼ne werfen Merz nach einem Jahr Schwarz-Rot Planlosigkeit vor

GrÃ¼nen-Chef Banaszak

Die GrÃ¼nen haben Kanzler Friedrich Merz (CDU) Planlosigkeit und FÃ¼hrungsschwÃ¤che vorgeworfen. Das zeigt sich nach Ansicht von Parteichef Felix Banaszak auch daran, dass bei den anstehenden Reformvorhaben 'niemand' an einen 'groÃŸen Wurf' glaube.

Die GrÃ¼nen haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Jahr schwarz-roter Koalition Planlosigkeit und FÃ¼hrungsschwÃ¤che vorgeworfen. "Diese Bundesregierung ist die erste, die in den ersten Wochen einer akuten Krise nicht an Zustimmung gewinnt durch kluges Krisenmanagement, sondern weiter an Zustimmung verliert", sagte Parteichef Felix Banaszak am Montag in Berlin. Das zeige sich auch daran, dass "niemand daran glaubt", dass bei den anstehenden Reformvorhaben "jetzt noch ein groÃŸer Wurf gelingt".



Er wÃ¼nsche sich von Kanzler Merz angesichts der aktuellen Krisen eine "klare Ansprache an die BevÃ¶lkerung", sagte Banaszak, "und ich bin mir sicher, in der BevÃ¶lkerung gibt es eine groÃŸe Bereitschaft, selbst solidarisch rÃ¼cksichtsvoll zu agieren, wenn der Eindruck bestÃ¼nde, dass die Regierung selbst einen Plan hat, wie man aus dieser akuten Krise herauskommt".



Stattdessen sei Merz "Ã¤hnlich sprachlos, wie es Olaf Scholz immer war", kritisierte der GrÃ¼nen-Vorsitzende. Vom Kanzler "und Teilen der Union" kÃ¤men nur noch VorschlÃ¤ge und Wortmeldungen, die die Unsicherheit in der BevÃ¶lkerung verstÃ¤rkten. Jedes Mal, wenn sich Merz an die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger wende, "beschimpft er sie ja nur".



Auch bei der Beilegung des Iran-Kriegs spiele die Bundesregierung derzeit keine Rolle. "Es ist sehr deutlich in dieser Woche, dass diese Bundesregierung weder innen- noch auÃŸenpolitisch in der Lage ist, die Fragen der Zeit vernÃ¼nftig zu beantworten." Auch die SPD als kleiner Koalitionspartner scheine sich "ja komplett verbarrikadiert zu haben".



GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann stellte der schwarz-roten Bundesregierung ein "sehr schlechtes" Zeugnis aus und forderte Kanzler Merz zum Handeln auf. "Friedrich Merz muss endlich seine FÃ¼hrungsverantwortung wahrnehmen", sagte HaÃŸelmann dem Nachrichtenportal t-online. Nach einem Jahr Schwarz-Rot sei klar, dass die Regierung "handlungsunfÃ¤hig" sei und einfach nicht liefere. "StÃ¤ndig werden Versprechungen gemacht und nicht gehalten."



Die Bundestagsfraktion der GrÃ¼nen kommt ab Dienstag in Leipzig zu einer Klausurtagung zusammen. Ein Gast wird die ehemalige CDU-Vorsitzende und Vorsitzende der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Annegret Kramp-Karrenbauer, sein.