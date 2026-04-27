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Zahl deutscher RÃ¼stungsunternehmen seit Ukraine-Krieg verdoppelt

  • AFP - 27. April 2026, 10:04 Uhr
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GerÃ¤t zur Drohnenabwehr von Hensoldt
Bild: AFP

Die Zahl deutscher RÃ¼stungsunternehmen hat sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mehr als verdoppelt. Dieser Trend zeigt sich auch in Ostdeutschland, wo die RÃ¼stungsindustrie zuvor weniger stark vertreten war.

Die Zahl deutscher RÃ¼stungsunternehmen hat sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mehr als verdoppelt. Die Zahl der Mitgliedsunternehmen im Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) sei allein von 2024 bis 2025 um rund 200 gestiegen - und seit November 2025 noch einmal um 100 auf zuletzt 550 insgesamt, sagte ein Verbandssprecher den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Montagsausgaben).

Dieser Trend zeigt sich demnach auch in Ostdeutschland, wo die RÃ¼stungsindustrie zuvor weniger stark vertreten war. In den Ã¶stlichen BundeslÃ¤ndern hÃ¤tten sich in den letzten Jahren "zahlreiche AktivitÃ¤ten, nicht zuletzt im Mittelstand, zur StÃ¤rkung der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie entwickelt", sagte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des BDSV, Hans Christoph Atzpodien, dem RND.

So gebe es "eine Reihe von Ansiedlungen groÃŸer SystemhÃ¤user", darunter Hensoldt und Airbus Defence and Space. Auch MBDA, Diehl Defence oder KNDS bauten ihre AktivitÃ¤ten im Osten aus. Das geschehe jedoch "mit insgesamt weniger BeschÃ¤ftigten als in den westlichen BundeslÃ¤ndern", fÃ¼gte Atzpodien hinzu. Diese Entwicklung sei historisch bedingt.

Die MinisterprÃ¤sidenten von Sachsen und ThÃ¼ringen, Michael Kretschmer und Mario Voigt (beide CDU), hatten im Herbst letzten Jahres gefordert, dass Ostdeutschland von den groÃŸen staatlichen AuftrÃ¤gen an die RÃ¼stungsindustrie stÃ¤rker partizipieren mÃ¼sse. Eine Sprecherin der ThÃ¼ringer Staatskanzler bekrÃ¤ftigte dies nun:Â "ThÃ¼ringen wirbt auch bei der Bundesregierung intensiv dafÃ¼r, bei Investitionen in die Sicherheits- und VerteidigungsfÃ¤higkeit stÃ¤rker berÃ¼cksichtigt zu werden", sagte sie dem RND. ThÃ¼ringen verfÃ¼ge Ã¼ber "erhebliche Potenziale in Zukunftsfeldern wie beispielsweise Robotik, Optik und Materialwissenschaften".

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