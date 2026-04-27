Am Obersten Gericht der USA starten am Montag AnhÃ¶rungen zu einer Berufungsklage von Bayer gegen ein Urteil gegen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Es geht um den Fall Durnell - Bayer war zu einer Strafzahlung in HÃ¶he von 1,25 Millionen Dollar (1,07 Millionen Euro) an den Mann im Bundesstaat Missouri verurteilt worden, der seine Blutkrebserkrankung auf seine Verwendung des Glyphosat-Mittels Roundup zurÃ¼ckgefÃ¼hrt hatte. Er sei nicht gewarnt worden.Â
Bayer strebt ein Grundsatzurteil an. Der Konzern argumentiert, Klagen in einzelnen US-Bundesstaaten dÃ¼rften nicht zugelassen werden, weil die US-UmweltbehÃ¶rde EPA den Verkauf von Roundup an Landwirte und andere Verbraucher ohne irgendeine Warnung zugelassen habe. Die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump unterstÃ¼tzt die Argumentation von Bayer, dass eine EinschÃ¤tzung der BundesbehÃ¶rden Vorrang habe vor Regelungen der Bundesstaaten zu Warnhinweisen bei womÃ¶glich krebserregenden Produkten.
Wirtschaft
Oberstes Gericht der USA berÃ¤t zu Glyphosat-Klage gegen Bayer-Tochter Monsanto
- AFP - 27. April 2026, 04:03 Uhr
Am Obersten Gericht der USA starten am Montag AnhÃ¶rungen zu einer Berufungsklage von Bayer gegen ein Urteil gegen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat.
Am Obersten Gericht der USA starten am Montag AnhÃ¶rungen zu einer Berufungsklage von Bayer gegen ein Urteil gegen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Es geht um den Fall Durnell - Bayer war zu einer Strafzahlung in HÃ¶he von 1,25 Millionen Dollar (1,07 Millionen Euro) an den Mann im Bundesstaat Missouri verurteilt worden, der seine Blutkrebserkrankung auf seine Verwendung des Glyphosat-Mittels Roundup zurÃ¼ckgefÃ¼hrt hatte. Er sei nicht gewarnt worden.Â
Weitere Meldungen
Die Deutsche Bahn will die Ticketpreise im Fernverkehr laut ihrer Chefin Evelyn Palla trotz steigender Energiepreis fÃ¼r ein Jahr einfrieren. "Vom 1. Mai an halten wir die PreiseMehr
Der Ã–konom Marcel Fratzscher spricht sich mit Blick auf die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs fÃ¼r autofreie Sonntage wie in den Siebzigerjahren aus. "Wir brauchen autofreieMehr
Trotz steigender Energiepreis will die Deutsche Bahn nach Angaben ihrer Chefin Evelyn Palla die Preise fÃ¼r Fernverkehrstickets fÃ¼r ein Jahr einfrieren. "Vom 1. Mai an halten wirMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja KarliczekMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger wird der Wechsel vom Minijob in regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung offenbar zunehmend schwieriger. Das berichtet die "Bild" inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) schlieÃŸt wegen der aktuellen Energiekrise eine Haushaltsnotlage nicht aus. "Wir mÃ¼ssen auf SichtMehr