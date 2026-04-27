Oberstes Gericht der USA berÃ¤t zu Glyphosat-Klage gegen Bayer-Tochter Monsanto

Glyphosathaltiges Mittel Roundup im US-Handel

Am Obersten Gericht der USA starten am Montag AnhÃ¶rungen zu einer Berufungsklage von Bayer gegen ein Urteil gegen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat.

Am Obersten Gericht der USA starten am Montag AnhÃ¶rungen zu einer Berufungsklage von Bayer gegen ein Urteil gegen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Es geht um den Fall Durnell - Bayer war zu einer Strafzahlung in HÃ¶he von 1,25 Millionen Dollar (1,07 Millionen Euro) an den Mann im Bundesstaat Missouri verurteilt worden, der seine Blutkrebserkrankung auf seine Verwendung des Glyphosat-Mittels Roundup zurÃ¼ckgefÃ¼hrt hatte. Er sei nicht gewarnt worden.Â



Bayer strebt ein Grundsatzurteil an. Der Konzern argumentiert, Klagen in einzelnen US-Bundesstaaten dÃ¼rften nicht zugelassen werden, weil die US-UmweltbehÃ¶rde EPA den Verkauf von Roundup an Landwirte und andere Verbraucher ohne irgendeine Warnung zugelassen habe. Die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump unterstÃ¼tzt die Argumentation von Bayer, dass eine EinschÃ¤tzung der BundesbehÃ¶rden Vorrang habe vor Regelungen der Bundesstaaten zu Warnhinweisen bei womÃ¶glich krebserregenden Produkten.