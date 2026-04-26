Bahn-Chefin Palla sichert stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu

ICE fÃ¤hrt am Berliner Pergamonmuseum vorbei

Die Deutsche Bahn will die Ticketpreise im Fernverkehr laut ihrer Chefin Evelyn Palla trotz steigender Energiepreis fÃ¼r ein Jahr einfrieren. Der Fahrgastverband Pro Bahn hÃ¤lt das fÃ¼r unzureichend.

Die Deutsche Bahn will die Ticketpreise im Fernverkehr laut ihrer Chefin Evelyn Palla trotz steigender Energiepreis fÃ¼r ein Jahr einfrieren. "Vom 1. Mai an halten wir die Preise fÃ¼r ICE-Tickets ein Jahr lang stabil", sagte Palla der "Bild am Sonntag". Damit sorge ihr Konzern fÃ¼r "Sicherheit und StabilitÃ¤t" fÃ¼r "alle, die mobil bleiben wollen und mÃ¼ssen".Â Der Fahrgastverband Pro Bahn hÃ¤lt das fÃ¼r unzureichend.



Dem Bericht zufolge ist es bereits das zweite Mal unter Pallas FÃ¼hrung, dass die Ticketpreise unverÃ¤ndert bleiben. Bereits im vergangenen Oktober hatte die Bahn entschieden, auf ErhÃ¶hungen bei Flex- und Sparpreisen zu verzichten. Ãœblicherweise gibt der Staatskonzern Preisanpassungen erst im Herbst bekannt.Â



Die Konzernchefin verknÃ¼pfte die Preisgarantie direkt mit dem laufenden Umbau des Unternehmens. "Neustart bei der Deutschen Bahn heiÃŸt mehr Verantwortung Ã¼bernehmen und neue PrioritÃ¤ten setzen", sagte Palla der "BamS". "Oberste PrioritÃ¤t hat jetzt: Fahren, Fahren, Fahren und dafÃ¼r sorgen, dass die Menschen in Deutschland sich das Reisen weiter leisten kÃ¶nnen." Die Konzernchefin will die Bahn nach eigenen Angaben dadurch zum "StabilitÃ¤tsanker in unsicheren Zeiten" machen.



Aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn allerdings genÃ¼gt Pallas AnkÃ¼ndigung, die Preise einzufrieren, nicht. "Die Bahn muss die Preise senken. Zumindest fÃ¼r einen bestimmten Zeitraum", sagte der Ehrenvorsitzende Detlef NeuÃŸ der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Wenn die Bahn fast immer zu spÃ¤t komme und so viele ZÃ¼ge ausfallen wÃ¼rden, sei die AnkÃ¼ndigung, die Preise nicht erhÃ¶hen zu wollen, zu wenig, fuhr NeuÃŸ fort. "Eine PreiserhÃ¶hung ist in der gegenwÃ¤rtigen Situation ohnehin nicht zu vermitteln."Â



AuÃŸerdem wÃ¼rden im Fernverkehr die Tickets je nach Strecke und Auslastung schwanken. "Wir haben da keine Fixpreise", sagte der Experte. "Inwieweit sich darauf der Verzicht auf eine PreiserhÃ¶hung auswirken wird, bleibt offen."



Der Krieg, den die USA und Israel Ende Februar gegen den Iran starteten, hat auch hierzulande die Spritpreise in die HÃ¶he schieÃŸen lassen. Derzeit gilt zwar eine Waffenruhe, eine Vereinbarung zur Beendigung des Konflikts lÃ¤sst aber auf sich warten.