Tschernobyl-SchutzhÃ¼lle: Reparatur kostet 500 Millionen Euro

Euroscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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London (dts Nachrichtenagentur) - Die Reparatur der beschÃ¤digten SchutzhÃ¼lle Ã¼ber dem havarierten Atomreaktor von Tschernobyl wird nach EinschÃ¤tzung der EuropÃ¤ischen Bank fÃ¼r Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) enorm teuer. "500 Millionen Euro werden wir sicher brauchen", sagte Balthasar Lindauer, Direktor des EBRD-Programms fÃ¼r nukleare Sicherheit, dem "Spiegel". "WomÃ¶glich mehr."



Bis Ende 2027 mÃ¼ssten die Arbeiten beginnen, bis 2030 mÃ¼ssten sie abgeschlossen sein, andernfalls drohe ein irreparabler Rostschaden an der Stahlkonstruktion. "Wir werden das New Safe Confinement verlieren, wenn wir das nicht schaffen", warnte Lindauer. "Dann werden die Kosten sehr, sehr viel hÃ¶her." Der Zeitplan sei ehrgeizig, rÃ¤umte Lindauer ein, man habe aber keine Wahl.



Im Februar 2025 war die SchutzhÃ¼lle durch einen Drohnenangriff schwer beschÃ¤digt worden. "Der Schaden ist enorm hoch", sagte Lindauer. Die Membrane, die radioaktive Partikel im Inneren und Feuchtigkeit drauÃŸen halten sollen, seien groÃŸflÃ¤chig zerstÃ¶rt. "Die Verkleidung muss unbedingt wiederhergestellt werden."



Die Ruine von Reaktor Vier strahlt in manchen Bereichen immer noch so stark, dass sich Menschen dort nur kurz aufhalten dÃ¼rfen. "In den am stÃ¤rksten belasteten Bereichen wird man das Personal besonders hÃ¤ufig auswechseln mÃ¼ssen", sagte Lindauer.

