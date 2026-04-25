Malis Armee meldet KÃ¤mpfe gegen "terroristische Gruppen" in Hauptstadt und anderen Orten

Luftaufnahme von Gao

Die Armee in Mali hat sich nach eigenen Angaben KÃ¤mpfe mit bewaffneten Gruppen in der Hauptstadt Bamako und an anderen Orten geliefert. Vorausgegangen seien Angriffe dieser 'terroristischen Gruppen' auf Kasernen, teilte die Armee mit.

Die Armee in Mali hat sich nach eigenen Angaben am Samstag KÃ¤mpfe mit bewaffneten Gruppen in der Hauptstadt Bamako und an anderen Orten geliefert. Vorausgegangen seien Angriffe dieser "terroristischen Gruppen" auf Kasernen, teilte die Armee mit. Augenzeugen berichteten von KÃ¤mpfen in Bamako und anderen StÃ¤dten des westafrikanischen Landes.Â



Die Bewaffneten hÃ¤tten ihre Angriffe am frÃ¼hen Morgen ausgefÃ¼hrt, hieÃŸ es in der ErklÃ¤rung der Armee. Um wen es sich dabei handele, sei noch unklar. Die Tuareg-Rebellengruppe FLA erklÃ¤rte, sie habe die Stadt Kidal im Norden des Landes eingenommen. FÃ¼r die Angriffe in anderen StÃ¤dten Ã¼bernahm zunÃ¤chst keine Gruppierung die Verantwortung.



Die StraÃŸen der Hauptstadt waren am Samstag leergefegt, und es waren SchÃ¼sse zu hÃ¶ren, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Hubschrauber schwirrten Ã¼ber die Hauptstadt hinweg, vor allem in der Gegend des internationalen Flughafens. Das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin teilte in einem Sicherheitshinweis mit, der internationale Flughafen von Bamako sei derzeit geschlossen.



In Kati, einem Vorort der Hauptstadt, waren zahlreiche SchÃ¼sse zu hÃ¶ren. In Kati befindet sich die Residenz des MilitÃ¤rjunta-Chefs Assimi Goita. Bewohner des Vororts verÃ¶ffentlichten Bilder in den Onlinenetzwerken, die ihre zerstÃ¶rten HÃ¤user zeigten. Von KÃ¤mpfen wurde neben Bamako und Kidal auch aus der nÃ¶rdlichen Stadt Gao und Sevare im Zentrum des Landes berichtet.



Mali wird seit vielen Jahren von massiver Gewalt erschÃ¼ttert. Die seit zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 herrschenden MilitÃ¤rs sehen sich unter anderem mit einer Rebellion islamistischer Extremisten konfrontiert, die immer wieder AnschlÃ¤ge und Angriffe auf Regierungstruppen verÃ¼ben, auch sind kriminelle Banden in dem Land aktiv.