Wirtschaft

Bosch-Chef lobt Arbeitsmoral in Deutschland

  • dts - 25. April 2026, 11:37 Uhr
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SchweiÃŸer bei der Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Gerlingen (dts Nachrichtenagentur) - Bosch-Chef Stefan Hartung hat die Menschen in Deutschland gegen den Vorwurf verteidigt, sie wÃ¼rden zu wenig arbeiten.

"Arbeit muss sich lohnen, dann wird auch viel gearbeitet. Ich sehe hier keinen Grund, die Menschen in unserem Land zu kritisieren", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ich finde nicht, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet wird."

Hartung forderte zugleich Anreize fÃ¼r alle Einkommensgruppen, "beispielsweise eine Stunde in der Woche" mehr zu arbeiten. Die Steuerlast sei hoch, und alle - von den unteren bis zu den hÃ¶chsten Einkommen - mÃ¼ssten motiviert dabei sein. "Das sollte man berÃ¼cksichtigen, wenn man Ã¼ber Entlastung spricht", sagte er.

Der Bosch-Chef kritisierte die AnkÃ¼ndigung aus der Regierung, einen FrÃ¼hling der Reformen zu organisieren. "Eine Jahreszeit wird fÃ¼r die erforderlichen VerÃ¤nderungen nicht reichen", sagte er. "Viele Dinge sind nicht so einfach, wie sie ausgesprochen werden. Mir ist am wichtigsten, dass wir die Rahmenbedingungen fÃ¼r die Wirtschaft ganz nÃ¼chtern bewerten - wie am MaÃŸstab der privaten Investitionen. Die Regierung muss die Rahmenbedingungen so lange verÃ¤ndern, bis die InvestitionsschwÃ¤che in Deutschland Ã¼berwunden ist."

Konkret forderte Hartung: "Wir brauchen vor allem eine moderne und verlÃ¤ssliche Infrastruktur, eine verkraftbare Belastung der Wirtschaft mit Abgaben, Steuern und BÃ¼rokratie und ein leistungsfÃ¤higes Bildungssystem - vom Handwerksberuf Ã¼ber den Facharbeiter bis zum Akademiker."

Die in die Kritik geratene Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nahm Hartung in Schutz. "Ich finde es ziemlich erfrischend, dass wir eine Wirtschaftsministerin haben, die auch in der Wirtschaft gearbeitet hat. Ich schaue weiter mit groÃŸer Zuversicht auf ihre Arbeit."

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