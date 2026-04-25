Wirtschaft

SPD kritisiert Reiche-PlÃ¤ne als "Killer fÃ¼r Erneuerbaren-Ausbau"

  • dts - 25. April 2026, 03:00 Uhr
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WindrÃ¤der (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat eine Blockade der Energiewende-ReformplÃ¤ne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) angekÃ¼ndigt. "Frau Reiche will neue HÃ¼rden fÃ¼r Windparks errichten, indem sie die Risiken fÃ¼r Investoren hochschraubt", sagte Miersch der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagsausgabe). "Der Redispatch-Vorbehalt kann zum Killer beim Erneuerbaren-Ausbau werden und muss raus."

Die Energiewende mÃ¼sse optimiert werden und manches gehe effizienter. "Aber das Tempo rauszunehmen, wÃ¤re unverantwortlich. Deswegen wird die SPD-Fraktion das nicht mitmachen", so Miersch. Der Redispatch-Vorbehalt im Gesetzentwurf der Wirtschaftsministerin besagt, dass Betreiber neuer Ã–kostrom-Anlagen in Ã¼berlasteten Netzgebieten kein Geld mehr als EntschÃ¤digung erhalten sollen, wenn ihre Anlagen aufgrund fehlender NetzkapazitÃ¤ten abgeschaltet werden mÃ¼ssen.

"Die Preise fÃ¼r fossile Energie sind durch die Decke geschossen. Wladimir Putin dreht uns nach dem russischen Gas auch noch das kasachische Ã–l ab", sagte Miersch. "Wir sehen doch schon wieder: Es geht nicht nur um den Kampf gegen die ErderwÃ¤rmung. Es geht um UnabhÃ¤ngigkeit und StabilitÃ¤t."

Es werde "mit der SPD keine RÃ¼ckabwicklung der Energiewende und kein Festklammern am fossilen Zeitalter geben", sagte der Fraktionschef. "Wir werden den Ausbau von Wind- und Solarkraft, von Netzen und Speichern beschleunigen statt abwÃ¼rgen."

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