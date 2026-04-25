Perus Wahlgericht hÃ¤lt an Termin fÃ¼r PrÃ¤sidentschaftsstichwahl fest - keine Neuwahl in Lima

Nach der chaotischen ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru hat das Nationale Wahlgericht (JNE) den Termin fÃ¼r die zweiten Runde im Juni bestÃ¤tigt. Der Urnengang finde am 7. Juni statt, erklÃ¤rte das Gremium am Freitag (Ortszeit). Zugleich wies es Forderungen nach einer Wiederholung des ersten Wahlgangs in der Hauptstadt Lima zurÃ¼ck.
Eine solche Wiederholung sei "nicht realisierbar", erklÃ¤rte die BehÃ¶rde. Nach dem Wahlgang am 12. April hatte der ultrakonservative PrÃ¤sidentschaftskandidat und frÃ¼here BÃ¼rgermeister von Lima, Rafael LÃ³pez Aliaga, eine Wahlwiederholung in Lima gefordert, weil tausende seiner AnhÃ¤nger ihre Stimme nicht hÃ¤tten abgeben kÃ¶nnen. VerspÃ¤tungen bei der Lieferung von Wahlunterlagen hatten mehr als 50.000 Menschen in der Hauptstadt an der Stimmabgabe gehindert. Die BehÃ¶rden verlÃ¤ngerten daher die Ã–ffnungszeiten der Wahllokale.Â
Vor der Bekanntgabe der JNE-Entscheidung hatte die peruanische Polizei FreitagfrÃ¼h (Ortszeit) das Haus von Piero Corvetto, des frÃ¼heren Chefs der WahlbehÃ¶rde ONPE durchsucht. Auch andere frÃ¼here ONPE-Mitarbeiter sowie eine fÃ¼r den Transport von WahlausrÃ¼stung zustÃ¤ndiges Unternehmen waren Ziele von Durchsuchungen, wie die Polizei mitteilte. ONPE-Chef Corvetto war am Dienstag wegen des chaotischen Wahlverlaufs zurÃ¼ckgetreten.
Wahlbeobachter der EuropÃ¤ischen Union hatten von "schwerwiegenden MÃ¤ngeln" bei der ersten Wahlrunde. Belege fÃ¼r gezielten Wahlbetrug, wie ihn LÃ³pez Aliaga nach eigener Aussage vermutet, fanden sie allerdings nicht.
Teilergebnissen zufolge, die auf AuszÃ¤hlung von 95 Prozent der landesweiten Stimmzettel beruhen, zieht die rechtsgerichtete Kandidatin Keiko Fujimori in die Stichwahl ein. Sie tritt entweder gegen LÃ³pez Aliaga an oder gegen den linksgerichteten Kandidaten Roberto SÃ¡nchez an, der neuesten AuszÃ¤hlungsergebnissen knapp die Nase vorn hat. Die Endergebnisse der ersten Wahlrunde sollen allerdings erst am 15. Mai verÃ¶ffentlicht werden.
Politik
Perus Wahlgericht hÃ¤lt an Termin fÃ¼r PrÃ¤sidentschaftsstichwahl fest - keine Neuwahl in Lima
- AFP - 25. April 2026, 02:20 Uhr
Nach der chaotischen ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru hat die WahlbehÃ¶rde den Wahltermin fÃ¼r die zweiten Runde im Juni bestÃ¤tigt. Das Nationale Wahlgericht (JNE) lehnte zugleich eine Wiederholung des ersten Wahlgangs in der Hauptstadt Lima ab.
Nach der chaotischen ersten Runde der PrÃ¤sidentschaftswahl in Peru hat das Nationale Wahlgericht (JNE) den Termin fÃ¼r die zweiten Runde im Juni bestÃ¤tigt. Der Urnengang finde am 7. Juni statt, erklÃ¤rte das Gremium am Freitag (Ortszeit). Zugleich wies es Forderungen nach einer Wiederholung des ersten Wahlgangs in der Hauptstadt Lima zurÃ¼ck.
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