Hubertz will "Energiekostenbremse" im neuen Heizungsgesetz

Neue Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) hat ihre Forderung nach mehr Mieterschutz in der Reform des sogenannten "Heizungsgesetzes", das kÃ¼nftig GebÃ¤udemodernisierungsgesetz (GModG) heiÃŸen soll, mit der Gefahr steigender Energiekosten begrÃ¼ndet.



"Angenommen, ein Vermieter entscheidet sich fÃ¼r eine neue Gas- oder Ã–lheizung, was nach dem neuen GebÃ¤udemodernisierungsgesetz grundsÃ¤tzlich erlaubt sein wird, dann kÃ¶nnten wegen steigender Brennstoffpreise im Laufe der Jahre die WÃ¤rmekosten erheblich ansteigen", sagte sie der "Welt am Sonntag". "Weil Mieter auf diese Einbauentscheidung nicht einwirken kÃ¶nnen, halte ich es fÃ¼r richtig, dass auch Vermieter an einem Kostenanstieg beteiligt werden."



Die aktuell geopolitisch bedingt hohen Gas- und Ã–lpreise wÃ¼rden den Effekt eines kÃ¼nftig steigenden CO2-Preises bereits Ã¼bertreffen. Hinzu komme die "Biotreppe", die im Eckpunktepapier der schwarz-roten Koalition im Februar beschlossen worden war: Neu eingebaute Gas- oder Ã–lheizungen sollen demnach durch einen schrittweise wachsenden Ã–ko-Anteil klimafreundlicher werden. "Wenn wir kÃ¼nftig mehr Biogas oder BioÃ¶l brauchen - im Verkehr und im GebÃ¤udesektor - und dieser Markt erst einmal hochlaufen muss, ist absehbar, dass die Preise steigen", sagte Hubertz.



Ein Kabinettsentwurf des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes soll am kommenden Mittwoch vorliegen. Nach Modellrechnungen des Fraunhofer-Instituts fÃ¼r System- und Innovationsforschung ISI kÃ¶nnte sich durch die geplante Reform des Heizungsgesetzes fÃ¼r Mieter Ã¼ber den Zeitraum von 2027 bis 2045 eine zusÃ¤tzliche Belastung von rund 18.600 Euro ergeben, wenn weiterhin mit Gas geheizt wird und die Mieter alleine die Kosten tragen mÃ¼ssen.



Auch bei FernwÃ¤rme drohten Ã¼berhÃ¶hte Preise fÃ¼r Verbraucher. "Deshalb arbeiten wir an einem neuen Rechtsrahmen fÃ¼r die FernwÃ¤rme", sagte Hubertz. "Es kann nicht sein, dass ein Anschlusszwang zu Mondpreisen erfolgt, man also erst einmal tausende Euro zahlen muss, um Ã¼berhaupt ranzukommen, und dann einer Preisbildung ausgeliefert ist, die man nicht in der Hand hat."



Die durch den Irankrieg bedingte Rohstoffknappheit lasse auch die Preise von Baumaterial wieder ansteigen. "Kostenanstiege wie jetzt wieder bei einzelnen Produkten wie Bitumen sind ein Problem, aber die Baukosten sind insgesamt zu hoch, das Tempo zu gering", sagte Hubertz. "Die Baukosten wollen wir zum Beispiel mit dem GebÃ¤udetyp E adressieren."



Gemeinsam mit dem Justizministerium sei ein Eckpunktepapier fÃ¼r einen "GebÃ¤udetyp-E-Vertrag" im BÃ¼rgerlichen Gesetzbuch erarbeitet worden, "der die Leistungspflichten der Auftragnehmer mit den Bauordnungen der LÃ¤nder verknÃ¼pft und lediglich die Realisierung eines einfachen Standards verlangt". Damit wÃ¼rden sich "zehn bis 20 Prozent der Baukosten" einsparen lassen. Einen Referentenentwurf solle es bis zum Sommer geben.

