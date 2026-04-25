HandwerksprÃ¤sident: Statt EntlastungsprÃ¤mie LÃ¶hne abgabenfrei stellen

Diskussion Ã¼ber eine finanzielle Entlastung der Arbeitnehmer

Der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, schlÃ¤gt vor, fÃ¼r drei Monate die LÃ¶hne abgabenfrei zu stellen. Die EntlastungsprÃ¤mie der schwarz-roten Koalition lehnt er ab.

Statt der vielfach kritisierten EntlastungsprÃ¤mie der Arbeitgeber an Arbeitnehmer hat der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, JÃ¶rg Dittrich, vorgeschlagen, fÃ¼r drei Monate die LÃ¶hne abgabenfrei zu stellen. Wegen der von der schwarz-roten Koalition beschlossenen EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1000 Euro habe er in den vergangenen Tagen "einen Sturm der EntrÃ¼stung erlebt, der noch lÃ¤ngst nicht abgeebbt ist", sagte Dittrich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Â



"Sehr viele Handwerksbetriebe kÃ¶nnten das nicht stemmen", betonte der VerbandsprÃ¤sident. FÃ¼r die Betriebe wÃ¼rde dies insgesamt 5,6 Milliarden Euro an Mehrkosten zukommen.



"Der Vorschlag ist weder gerecht noch durchdacht", kritisierte Dittrich. "Und deswegen bin ich vehement dagegen, dass der Staat ankÃ¼ndigt, eine Saalrunde zu schmeiÃŸen, und diese dann auf den Deckel der Wirtschaft anschreiben lÃ¤sst." Stattdessen solle die Bundesregierung lieber "die ersten 1000 Euro vom Lohn im Mai, Juni oder Juli steuer- und abgabenfrei stellen". "Dann hÃ¤tten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter je nach Einkommen netto spÃ¼rbar mehr in der Tasche", warb Dittrich.



Ãœberdies forderte im GesprÃ¤ch mit dem RND langfristige LÃ¶sungen fÃ¼r die StrukturschwÃ¤che im Land. Wachstum sei "der wirksamste Schutz gegen die Ã„ngste der Menschen". Die Bundesregierung verliere sich jedoch derzeit "in kleinteiligen MaÃŸnahmen und schafft den groÃŸen Wurf nicht", kritisierte der HandwerksprÃ¤sident. "Wir stecken in einer Dauerkrise. Wir mÃ¼ssen endlich die Strukturprobleme angehen, die hausgemacht sind, denn die kÃ¶nnen wir nicht anderen LÃ¤ndern anlasten", sagte Dittrich.



Der Bundestag hatte am Freitag dafÃ¼r gestimmt, dass Unternehmen angesichts der gegenwÃ¤rtigen Energiekrise ihren BeschÃ¤ftigten eine PrÃ¤mie von 1000 Euro steuer- und abgabenfrei zahlen kÃ¶nnen. Dies soll bis zum 30. Juni 2027 mÃ¶glich sein.Â



Hintergrund dieser nach dem ersten Vorschlag verlÃ¤ngerten Frist ist die Kritik vieler Arbeitgeber, die sich in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation kurzfristig nicht in der Lage sehen, die PrÃ¤mie zu zahlen. Die MaÃŸnahme muss noch vom Bundesrat abgesegnet werden, der am 8. Mai darÃ¼ber abstimmt.