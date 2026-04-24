Thyssenkrupp zÃ¶gert bei Verkauf von Stahlsparte an Jindal

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Essen (dts Nachrichtenagentur) - Thyssenkrupp-Chef Miguel LÃ³pez will die Stahlsparte nicht um jeden Preis an den indischen Konzern Jindal Steel verkaufen. "Ich werde den Stahl nicht verramschen", sagte LÃ³pez dem "Spiegel". Das gelte "fÃ¼r alle, die daran interessiert sind".



Die GesprÃ¤che mit Jindal liefen allerdings weiter, Thyssenkrupp habe unverÃ¤ndert die Absicht, die Mehrheit an der Thyssenkrupp Steel abzugeben. Aber die Bewertung habe sich "erheblich verbessert", sagte LÃ³pez. "Ich sehe fÃ¼r unser StahlgeschÃ¤ft eine exzellente Zukunft." Grund dafÃ¼r seien der mit den Arbeitnehmern vereinbarte Sanierungstarifvertrag, die vereinbarte VerÃ¤uÃŸerung der Beteiligung an den HÃ¼ttenwerken Krupp Mannesmann (HKM) an Salzgitter sowie die neuen StahlschutzzÃ¶lle der EU.



Thyssenkrupp verhandelt seit einigen Monaten mit Jindal, zuletzt waren die GesprÃ¤che nach Angaben aus dem Konzernumfeld ins Stocken geraten. Einen Zusammenschluss mit dem deutschen Konkurrenten Salzgitter, fÃ¼r den Fall eines Scheiterns der GesprÃ¤che mit Jindal, schloss LÃ³pez aus. "Auf keinen Fall", sagte er dem "Spiegel".



Thyssenkrupp sei angetreten, "eine niedrigere Menge Stahl zu produzieren, dafÃ¼r aber modern, effizient, klimafreundlich und profitabel". Jetzt wisse man, dass dieses Ziel erreichbar sei. "Damit werden wir stÃ¤rker sein als die kleineren deutschen Anbieter." Sich wieder mit zusÃ¤tzlichen KapazitÃ¤ten zu belasten, wÃ¤re falsch, erklÃ¤rte er.



Mit scharfer Kritik Ã¼berzog LÃ³pez seine VorgÃ¤nger, ohne sie namentlich zu nennen. "Ich habe viel zerschlagenes Porzellan vorgefunden, als ich angefangen habe", sagte der Konzernchef. Vor 2023 habe man "Wert vernichtet in Dimensionen, die wirklich schlimm waren".



LÃ³pez forderte weitere UnterstÃ¼tzung durch die europÃ¤ische Politik. Man brauche "Made in Europe" fÃ¼r ein resilientes Europa. Stahl werde auch in Zukunft gebraucht und kÃ¶nne sauber hergestellt werden. Die von der EU-Kommission geplanten "Buy European"-Regeln, nach denen Mindestanteile des Materials in Europa hergestellt sein mÃ¼ssen, wenn der Staat baut oder den Kauf von Elektroautos fÃ¶rdert, seien jedoch "unprofessionell aufgesetzt". Beim Stahl will die Kommission zwar grÃ¼nen Stahl vorschreiben, aber nicht explizit europÃ¤ischen. Das ergebe keinen Sinn, sagte LÃ³pez. Es drohe "eine massive AbhÃ¤ngigkeit" von Stahl aus Fernost.



Die von der Bundesregierung beschlossene PrÃ¤mie von 1.000 Euro zum Ausgleich der hohen Energiepreise infolge des Irankriegs lehnt der Thyssenkrupp-Chef ab. "Ich finde das nicht hilfreich", sagte er. "Wir werden das intern diskutieren, aber an undurchdachten MaÃŸnahmen beteiligen wir uns normalerweise nicht."

