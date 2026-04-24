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Netanjahu wegen bÃ¶sartigen Tumors in der Prostata operiert

  • AFP - 24. April 2026, 18:51 Uhr
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Netanjahu
Bild: AFP

Israels Regierungschef Netanjahu ist nach eigenen Angaben abermals wegen eines Prostata-Tumors behandelt worden. Die Behandlung habe das Problem beseitigt, 'ohne Spuren zu hinterlassen', schrieb Netanjahu auf X.

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu ist wegen eines bÃ¶sartigen Tumors in der Prostata operiert worden. Dabei sei der Tumor beseitigt worden, "ohne Spuren zu hinterlassen", teilte Netanjahu am Freitag im Onlinedienst X mit. Der MinisterprÃ¤sident war bereits im Dezember 2024 wegen einer damals gutartigen VergrÃ¶ÃŸerung der Prostata operiert worden und unterzieht sich seither regelmÃ¤ÃŸig Untersuchungen.

Bei der jÃ¼ngsten Kontrolle sei "ein kleiner Fleck von weniger als einem Zentimeter auf der Prostata" gefunden worden, schrieb Netanjahu am Freitag. Tests hÃ¤ttenÂ dann bestÃ¤tigt, dass es sich "um einen bÃ¶sartigen Tumor im frÃ¼hen Stadium handelte, ohne Metastasen". Der 76-JÃ¤hrige teilte nicht mit, wann die anschlieÃŸende Operation stattfand.Â 

Seit seiner RÃ¼ckkehr ins Amt des MinisterprÃ¤sidenten im Dezember 2022 wurde Netanjahu bereits mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert. Im Juli 2023 wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt, im MÃ¤rz 2024 wurde er wegen eines Leistenbruchs operiert.Â 

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