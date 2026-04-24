Wirtschaft

Russische Zentralbank senkt Leitzins wegen schwÃ¤chelnder Wirtschaft weiter

  • AFP - 24. April 2026, 14:24 Uhr
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Russische Zentralbank in Moskau
Bild: AFP

Die russische Zentralbank hat wegen der anhaltenden SchwÃ¤che der Wirtschaft des Landes den Leitzins ein weiteres Mal um 0,5 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent gesenkt.

Die russische Zentralbank hat wegen der anhaltenden SchwÃ¤che der Wirtschaft des Landes den Leitzins ein weiteres Mal um 0,5 Prozentpunkte auf 14,5 Prozent gesenkt. In einer ErklÃ¤rung verwies die Notenbank am Freitag auf eine allgemeine AbschwÃ¤chung des Wachstums und warnte vor "erheblicher Unsicherheit hinsichtlich des auÃŸenwirtschaftlichen Umfelds". Auch die HaushaltsplÃ¤ne der Regierung tragen demnach zu dieser Unsicherheit bei.

Der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin hatte sich Mitte April besorgt gezeigt wegen der schwÃ¤chelnden Wirtschaft. Das russische Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Januar und Februar um 1,8 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Er forderte "VorschlÃ¤ge fÃ¼r weitere MaÃŸnahmen", um das Wachstum wieder anzukurbeln.

Die Zentralbank hatte den Leitzins zwei Jahre lang bei fast 20 Prozent gehalten. In dieser Zeit hatte die russische Wirtschaft massiv von den hohen staatlichen MilitÃ¤rausgaben profitiert. Zugleich stieg die Inflation deutlich. 2024 lag die Teuerungsrate weiterhin bei 9,5 Prozent, 2025 waren es noch 5,6 Prozent. Das Wirtschaftswachstum war im vergangenen Jahr bereits auf magere ein Prozent zurÃ¼ckgegangen - nach 4,3 Prozent 2024.

Der Iran-Krieg hat Moskau eine gewisse finanzielle Atempause verschafft. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) hat Russland seine Einnahmen aus Ã–lexporten im MÃ¤rz fast verdoppelt. Doch strukturelle Probleme wie ArbeitskrÃ¤ftemangel, WÃ¤hrungsschwankungen, hartnÃ¤ckige Inflation und ein trÃ¼bes Investitionsklima bremsen das Wachstum weiterhin.

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