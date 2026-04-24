Klingbeil dringt trotz Absage der EU-Kommission weiter auf Ãœbergewinnsteuer

Lars Klingbeil

Bundesfinanzminister Klingbeil will sich weiter fÃ¼r die EinfÃ¼hrung einer Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einsetzen. Die EU-Kommission hatte zuvor klargestellt, dass sie nicht an der Umsetzung einer EU-weiten AbschÃ¶pfung von Ãœbergewinnen arbeitet.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will sich weiterhin fÃ¼r eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einsetzen. "Es sind manchmal dicke Bretter, die in BrÃ¼ssel gebohrt werden mÃ¼ssen, aber ich hatte diese Woche auch konstruktive GesprÃ¤che mit der EuropÃ¤ischen Kommission und werde weiter dafÃ¼r werben, dass wir dieses Instrument auch einsetzen", sagte der Vizekanzler am Freitag in Berlin. Die EU-Kommission hatte zuvor klargestellt, dass sie nicht an der Umsetzung einer EU-weiten AbschÃ¶pfung von Ãœbergewinnen arbeitet.



KommissionsvizeprÃ¤sidentin Teresa Ribera verwies am Mittwoch darauf, dass es fÃ¼r die EinfÃ¼hrung einer EU-weiten Ãœbergewinnsteuer einen einstimmigen Beschluss der Mitgliedstaaten brÃ¤uchte. "Wir kÃ¶nnen derzeit keine MÃ¶glichkeit erkennen, einen gemeinsamen Beschluss darÃ¼ber zu fassen, wie eine einheitliche Steuer in der gesamten EuropÃ¤ischen Union umgesetzt werden kÃ¶nnte", sagte sie. Auch sei die technische Umsetzung nicht so einfach.



Ribera verwies die Frage zurÃ¼ck an die Regierungen der Mitgliedstaaten. Die Kommission sei bereit, "den Mitgliedstaaten, die bereit wÃ¤ren, diese MaÃŸnahme zu ergreifen, Alternativen anzubieten, um sicherzustellen, dass sie so solide wie mÃ¶glich sind", sagte sie. "Wir werden mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, die bereit sind, diesen Ansatz zu verfolgen."



Klingbeil begrÃ¼ÃŸte dies. Es werde nun mit BrÃ¼ssel beraten, ob "wir auf dieses Instrument zurÃ¼ckgreifen" kÃ¶nnen, sagte er. Aus der SPD kamen zuletzt Stimmen, die eine nationale LÃ¶sung fÃ¼r eine Ãœbergewinnsteuer fordern. Die Union auch in Person von Bundeskanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche lehnt dies jedoch ab.



"Wir haben 2022 gesehen, dass es geholfen hat, um Ãœbergewinn auch abzuschÃ¶pfen", bekrÃ¤ftigte Klingbeil am Freitag. "Es gibt gerade die Unternehmen, die in einer schweren Krise die Profite machen, die auch Abzocke betreiben."Â



2022 hatte die EU eine Ãœbergewinnsteuer als Notfallreaktion auf hohe Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs eingefÃ¼hrt. Energiekonzerne mussten sie fÃ¼r auÃŸergewÃ¶hnliche Gewinne zahlen.