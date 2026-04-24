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Kanadisches Startup Ã¼bernimmt deutsche KI-Firma Aleph Alpha

  • AFP - 24. April 2026, 12:12 Uhr
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AI steht fÃ¼r Artificial intelligence - KÃ¼nstliche Intelligenz
Bild: AFP

Das kanadische Startup Cohere Ã¼bernimmt das deutsche KI-Unternehmen Aleph Alpha aus Heidelberg. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) begrÃ¼ÃŸte das geplant GeschÃ¤ft am Freitag als 'starkes Signal fÃ¼r den KI-Standort Deutschland'.

Das kanadische Startup Cohere Ã¼bernimmt das deutsche KI-Unternehmen Aleph Alpha aus Heidelberg. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) begrÃ¼ÃŸte das geplant GeschÃ¤ft am Freitag als "starkes Signal fÃ¼r den KI-Standort Deutschland". Politisch stÃ¼nden Deutschland und Kanada hinter dem Vorhaben. Es entstehe "ein deutsch-kanadisches KI-Modell: sicher, souverÃ¤n, wettbewerbsfÃ¤hig".

"Gemeinsam werden wir in einer Zeit zunehmender Konzentration eine unabhÃ¤ngige, unternehmensgerechte Alternative schaffen, die auf SouverÃ¤nitÃ¤t basiert", sagte Cohere-Chef Aidan Gomez. "Die Welt braucht heute mehr denn je Verfechter von SouverÃ¤nitÃ¤t und nationaler Autonomie."

Den Angaben nach ist der Schwarz-Konzern, zu dem unter anderem Lidl und Kaufland gehÃ¶ren, als Investor an dem Zusammenschluss beteiligt. Der Konzern steuert demnach 500 Millionen Euro bei und will die KI-LÃ¶sungen des fusionierten Unternehmens in seinen Cloud-Diensten einsetzen.

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