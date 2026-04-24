Kabinett will Heizungsgesetz-Reform im Mai beschlieÃŸen

GaszÃ¤hler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett will erst frÃ¼hestens Mitte Mai einen Beschluss zur Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes (GEG), auch bekannt als "Heizungsgesetz", fassen. Das geht aus der neuen Kabinettzeitplanung mit Datum vom Freitag hervor, Ã¼ber die das "Handelsblatt" berichtet. Demnach soll der Gesetzentwurf zum neuen GebÃ¤udemodernisierungsgesetz (GMG), wie es kÃ¼nftig heiÃŸen soll, am 13. Mai vom Kabinett beschlossen werden.



Union und SPD ist es noch immer nicht gelungen, die Streitpunkte bei der Reform abzurÃ¤umen. UrsprÃ¼nglich wollte die Koalition bis Ostern fÃ¼r KlÃ¤rung sorgen. Zuletzt stand das Thema fÃ¼r den 29. April im Kalender. Streitpunkt ist der Schutz von Mietern vor hohen Nebenkosten durch den Einbau von Heizungen mit fossilen Brennstoffen.



Im Februar hatten die Fraktionsspitzen von Union und SPD ein Eckpunktepapier vorgelegt, demnach eine "Regelung zum Schutz der Mieter vor Ã¼berhÃ¶hten Nebenkosten durch den Einbau unwirtschaftlicher Heizungen" gefunden werden soll. Diese Regelung steht bislang aus.



Nach Modellrechnungen des Fraunhofer-Instituts fÃ¼r System- und Innovationsforschung ISI ergibt sich durch die geplante Reform des Heizungsgesetzes fÃ¼r Mieter Ã¼ber den Zeitraum von 2027 bis 2045 eine zusÃ¤tzliche Belastung von rund 18.600 Euro, wenn weiterhin mit Gas geheizt wird. Grund dafÃ¼r sind der CO2-Preis und neue Vorschriften, dass dem Erdgas kÃ¼nftig verstÃ¤rkt Biomethan und vergleichsweise teure synthetische Kraftstoffe zugemischt werden sollen.



Laut Ã–ko-Institut wÃ¼rde sich durch die Reform die heute schon bestehende LÃ¼cke zum Klimaziel 2030 von 25 Megatonnen CO2-Ã„quivalenten (Mt CO2e) pro Jahr um weitere fÃ¼nf bis acht Megatonnen vergrÃ¶ÃŸern. FÃ¼r das Klimaziel 2040 vergrÃ¶ÃŸert sich die schon bestehende LÃ¼cke von 102 Mt CO2e pro Jahr um weitere 14 bis 22 Mt CO2e auf 116 bis 124 Mt CO2e pro Jahr.

