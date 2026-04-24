Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen "Tankrabatt" grÃ¼nes Licht gegeben. Die LÃ¤nderkammer verzichtete am Freitag in Berlin in einer Sondersitzung auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses.
Demnach sollen die EnergiesteuersÃ¤tze fÃ¼r Diesel und Benzin ab dem 1. Mai fÃ¼r zwei Monate um jeweils 14,04 Cent je Liter reduziert werden. EinschlieÃŸlich des darauf anfallenden Umsatzsteueranteils ergebe sich daraus eine Entlastung von bis zu 17 Cent brutto pro Liter. Auf diese Weise wÃ¼rden Verbraucher sowie Unternehmen bei den Kraftstoffpreisen um rund 1,6 Milliarden Euro entlastet, heiÃŸt es in der BegrÃ¼ndung des Gesetzentwurfs der Regierungskoalition.
Ziel des Gesetzes sei es, den Preisschock bei den Spritpreisen kurzfristig zu dÃ¤mpfen. Aufgrund des Iran-Krieges seien die Energiepreise, insbesondere die RohÃ¶lpreise, stark gestiegen. Dies kÃ¶nne die Konsumnachfrage verringern. AuÃŸerdem werde die wirtschaftliche Entwicklung durch die Unsicherheit und sinkende Zuversicht belastet.
Finanzen
Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r "Tankrabatt"
- dts - 24. April 2026, 12:46 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen "Tankrabatt" grÃ¼nes Licht gegeben. Die LÃ¤nderkammer verzichtete am Freitag in Berlin in einer Sondersitzung auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses.
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