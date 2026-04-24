Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Verabschiedung des sogenannten "Tankrabatts" gelobt.
Dieser ein "wichtiges Signal" an die BÃ¼rger, um in der aktuellen Krise zu entlasten, sagte Klingbeil am Freitag in Berlin nach dem entsprechenden Beschluss des Bundestags.
Klingbeil erklÃ¤rte zudem, dass die EinfÃ¼hrung einer Ãœbergewinnsteuer in BrÃ¼ssel weiter geprÃ¼ft werde. Er habe "konstruktive GesprÃ¤che" mit der EuropÃ¤ischen Kommission gefÃ¼hrt und setze sich dafÃ¼r ein, dass Unternehmen, die in Krisenzeiten Ã¼bermÃ¤ÃŸige Gewinne erzielten, zur Verantwortung gezogen wÃ¼rden. Die Ãœbergewinnsteuer habe sich bereits 2022 als wirksames Instrument erwiesen. Innerhalb der Bundesregierung gibt es Ã¼ber eine solche MaÃŸnahme groÃŸen Dissens
DarÃ¼ber hinaus kÃ¼ndigte Klingbeil an, dass eine Reform der Einkommensteuer vorbereitet werde, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Er sagte, dass eine seriÃ¶se Gegenfinanzierung notwendig sei und die Koalition sich auf dieses Ziel geeinigt habe. Die Entlastung solle "spÃ¼rbar" sein, und es werde darauf geachtet, dass Konzerne die Senkung der Spritpreise an die Verbraucher weitergeben.
Ab dem 1. Mai sollen durch die vom Bundestag beschlossene GesetzesÃ¤nderung, zunÃ¤chst auf zwei Monate befristet, die Steuern auf Benzin und Diesel um rund 17 Cent pro Liter gesenkt werden.
Finanzen
Klingbeil hÃ¤lt "Tankrabatt" fÃ¼r "wichtiges Signal"
- dts - 24. April 2026, 12:22 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Verabschiedung des sogenannten "Tankrabatts" gelobt.
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