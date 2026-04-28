Anschlagsplan fÃ¼r Taylor-Swift-Konzert: Prozess gegen Dschihadisten in Ã–sterreich

Polizisten mit dem Angeklagten Beran A. (M.)

Wegen eines geplanten Anschlags auf ein Konzert von US-Megastar Taylor Swift in Wien hat in Ã–sterreich ein Prozess gegen einen 21-jÃ¤hrigen mutmaÃŸlichen Dschihadisten begonnen. Ihm und seinem Mitangeklagten drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Wegen eines geplanten Anschlags auf ein Konzert von US-Megastar Taylor Swift in Wien hat in Ã–sterreich ein Prozess gegen einen 21-jÃ¤hrigen mutmaÃŸlichen Dschihadisten begonnen. Der seit August 2024 inhaftierte Beran A. wurde am Dienstag von vermummten Polizeibeamten in Handschellen in den Gerichtssaal in der Stadt Wiener Neustadt gefÃ¼hrt, wie die Ã¶sterreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. Sein Gesicht verbarg er demnach hinter einem Aktenordner.



Im August 2024 waren drei Swift-Konzerte in Wien abgesagt worden, nachdem die Ã¶sterreichischen BehÃ¶rden mit Hilfe der USA die AnschlagsplÃ¤ne aufgedeckt hatten. Zu den Auftritten der PopsÃ¤ngerin im Rahmen ihrer "Eras"-Welttournee waren eigentlich mehr als 170.000 Zuschauer erwartet worden.



Laut Anklage hatte A. spÃ¤testens seit Juli 2024 geplant, im Namen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) am 9. August 2024 ein Attentat im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion zu verÃ¼ben. Er soll sich im Umgang mit Sprengstoff unterweisen lassen haben und an einer fÃ¼r den IS typischen Splitterbombe gearbeitet haben.Â Dank einer Warnung aus dem Ausland wurde der VerdÃ¤chtige zwei Tage vor dem geplanten Anschlag festgenommen. Er sitzt seitdem in U-Haft.



Die Staatsanwaltschaft legt dem 21-JÃ¤hrigen auÃŸerdem zur Last, Ã¼ber Messengerdienste IS-Propagandamaterial versendet zu haben - und sich damit an der terroristischen Vereinigung beteiligt und sich "aktiv" zu dieser bekannt zu haben.



Mit A. steht der ebenfalls 21 Jahre alte Arda K. vor Gericht. Laut Anklage hatten die beiden mit dem in Saudi-Arabien inhaftierten Hasan E. eine IS-Terrorzelle gebildet und wollten bereits Ende 2023 gleichzeitig AnschlÃ¤ge in Mekka, Istanbul und Dubai im Namen des IS verÃ¼ben. Demnach planten sie, am 11. MÃ¤rz 2024 zeitgleich Polizisten oder Sicherheitsleute angreifen.Â



WÃ¤hrend A. und K. unverrichteter Dinge aus Dubai und Istanbul zurÃ¼ckkehrten, stach Hasan E. vor der Al-Haram-Moschee in Mekka einem Sicherheitsbeamten ein Messer in den Hals und verletzte vier weitere Menschen, ehe er Ã¼berwÃ¤ltigt werden konnte. Gegen E. lÃ¤uft ein Prozess in Saudi-Arabien, er sitzt in Haft. APA berichtete unter Berufung auf eine Anfrage beim Ã¶strreichischen AuÃŸenministerium, es sei nicht bekannt, welches StrafmaÃŸ die Anklage in Saudi-Arabien fÃ¼r E. fordere.



Bei dem Prozess in Ã–sterreich wird Beran A. und Arda K. vorgeworfen, Hasan E. in seinen terroristischen Absichten bestÃ¤rkt zu haben, indem sie mit ihm bis kurz vor der Bluttat in Mekka telefonischen Kontakt hielten und die Einzelheiten ihrer jeweiligen Vorhaben besprachen.



Der Prozess findet laut APA unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Es sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Nach Anklage und Verteidigung sollen sich auch die beiden Angeklagten Ã¤uÃŸern. Bei einer Verurteilung drohen A. und seinem Mitangeklagten eine Jugendstrafe von bis zu 20 Jahren.



Wegen einer Beteiligung an den AnschlagsplÃ¤nen fÃ¼r das Taylor-Swift-Konzertin Wien war im vergangenen Jahr in Deutschland bereits ein 16-JÃ¤hriger zu einer 18-monatigen Jugendstrafe auf BewÃ¤hrung verurteilt worden. Er wurde vom Berliner Kammergericht der Vorbereitung einer schweren staatsgefÃ¤hrdenden Gewalttat in Tateinheit mit UnterstÃ¼tzung einer terroristischen Gewalttat im Ausland schuldig gesprochen. Der in Berlin Verurteilte schickte Beran A. laut Gericht "unter anderem ein Video mit einer Bombenbauanleitung und vermittelte Kontakt zu einem IS-Mitglied".