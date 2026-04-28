Wegen der Angriffe von Dschihadisten und Tuareg-Rebellen in Mali hat die Fluggesellschaft Sky Mali ihre InlandsflÃ¼ge in den Norden und in das Zentrum des westafrikanischen Landes eingestellt. Die FlÃ¼ge von und nach Gao und Mopti seien aus SicherheitsgrÃ¼nden vorÃ¼bergehend ausgesetzt, teilte das Unternehmen in der Nacht von Montag auf Dienstag mit. Â
Dschihadisten und Tuareg-Rebellen hatten am Wochenende landesweit Angriffe auf die herrschenden MilitÃ¤rs ausgefÃ¼hrt. In der Hauptstadt Bamako herrschte laut einem Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag angespannte Ruhe, nachdem am Montagabend zwei heftige Detonationen in der NÃ¤he des Flughafens zu hÃ¶ren gewesen waren.
ZunÃ¤chst war unklar, was die Explosionen verursacht hatte. Einem Anwohner zufolge ereigneten sie sich in einem militÃ¤rischen Teil des Flughafens, der am Samstag von bewaffneten Gruppen angegriffen worden war. Ein anderer Bewohner berichtete zudem von SchÃ¼ssen in der Nacht.
Mali wird seit vielen Jahren von massiver Gewalt erschÃ¼ttert. Die seit zwei Putschen in den Jahren 2020 und 2021 herrschenden MilitÃ¤rs sehen sich unter anderem mit einer Rebellion von Islamisten konfrontiert, die immer wieder AnschlÃ¤ge und Angriffe auf Regierungstruppen verÃ¼ben. Zudem sind kriminelle Banden in dem Land aktiv.
Politik
Malische Fluggesellschaft setzt InlandsflÃ¼ge aus SicherheitsgrÃ¼nden aus
- AFP - 28. April 2026, 12:26 Uhr
Wegen der Angriffe von Dschihadisten und Tuareg-Rebellen in Mali hat die Fluggesellschaft Sky Mali ihre InlandsflÃ¼ge in den Norden und in das Zentrum des westafrikanischen Landes eingestellt.
Wegen der Angriffe von Dschihadisten und Tuareg-Rebellen in Mali hat die Fluggesellschaft Sky Mali ihre InlandsflÃ¼ge in den Norden und in das Zentrum des westafrikanischen Landes eingestellt. Die FlÃ¼ge von und nach Gao und Mopti seien aus SicherheitsgrÃ¼nden vorÃ¼bergehend ausgesetzt, teilte das Unternehmen in der Nacht von Montag auf Dienstag mit. Â
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