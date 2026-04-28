Regierung will mit neuer KI-Strategie Innovationen "entfesseln"

Katherina Reiche und Karsten Wildberger am 28.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Expertenkommission "Wettbewerb und KÃ¼nstliche Intelligenz", eingesetzt vom Bundeswirtschaftsministerium, hat ihre Arbeit abgeschlossen und zentrale Handlungsempfehlungen zur StÃ¤rkung des KI-Standorts Deutschland und Europa vorgestellt.



Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte am Dienstag in Berlin, industrielle KÃ¼nstliche Intelligenz sei eine "Chance, die nÃ¤chste industrielle Revolution aus Deutschland heraus zu gestalten". Sie kÃ¶nne die ProduktivitÃ¤t heben, neue GeschÃ¤ftsmodelle schaffen und die WettbewerbsfÃ¤higkeit stÃ¤rken.



Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte derweil, der Abschlussbericht sei ein "klarer Auftrag", den Kurs "entschlossen fortzusetzen". KI-Innovationen mÃ¼ssten "entfesselt" werden, statt sie durch ein Regelwerk auszubremsen. Europa dÃ¼rfe nicht "Weltmeister im Regulieren" sein, wÃ¤hrend andere die WeltmÃ¤rkte besetzten. Rupprecht Podszun, Vorsitzender der Kommission, sagte, entscheidend sei, ob Deutschland und Europa die nÃ¤chste Welle von KI-Innovationen anfÃ¼hrten oder in AbhÃ¤ngigkeit von mÃ¤chtigen Unternehmen gerieten.



Die Kommission, die im Oktober 2025 eingesetzt wurde, identifizierte in fÃ¼nf Sitzungen zentrale Handlungsfelder und entwickelte konkrete Empfehlungen. Diese umfassen unter anderem den Aufbau einer souverÃ¤nen KI-Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Deutschlandfonds zu einem langfristigen Staatsfonds "Deutsches Zukunftskapital" und die Vereinfachung des Datenschutzes. Die Empfehlungen sollen in die weiteren wirtschafts- und digitalpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung einflieÃŸen.

