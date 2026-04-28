Technologie

Regierung will mit neuer KI-Strategie Innovationen "entfesseln"

  • dts - 28. April 2026, 12:31 Uhr
Bild vergrößern: Regierung will mit neuer KI-Strategie Innovationen entfesseln
Katherina Reiche und Karsten Wildberger am 28.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Expertenkommission "Wettbewerb und KÃ¼nstliche Intelligenz", eingesetzt vom Bundeswirtschaftsministerium, hat ihre Arbeit abgeschlossen und zentrale Handlungsempfehlungen zur StÃ¤rkung des KI-Standorts Deutschland und Europa vorgestellt.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte am Dienstag in Berlin, industrielle KÃ¼nstliche Intelligenz sei eine "Chance, die nÃ¤chste industrielle Revolution aus Deutschland heraus zu gestalten". Sie kÃ¶nne die ProduktivitÃ¤t heben, neue GeschÃ¤ftsmodelle schaffen und die WettbewerbsfÃ¤higkeit stÃ¤rken.

Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte derweil, der Abschlussbericht sei ein "klarer Auftrag", den Kurs "entschlossen fortzusetzen". KI-Innovationen mÃ¼ssten "entfesselt" werden, statt sie durch ein Regelwerk auszubremsen. Europa dÃ¼rfe nicht "Weltmeister im Regulieren" sein, wÃ¤hrend andere die WeltmÃ¤rkte besetzten. Rupprecht Podszun, Vorsitzender der Kommission, sagte, entscheidend sei, ob Deutschland und Europa die nÃ¤chste Welle von KI-Innovationen anfÃ¼hrten oder in AbhÃ¤ngigkeit von mÃ¤chtigen Unternehmen gerieten.

Die Kommission, die im Oktober 2025 eingesetzt wurde, identifizierte in fÃ¼nf Sitzungen zentrale Handlungsfelder und entwickelte konkrete Empfehlungen. Diese umfassen unter anderem den Aufbau einer souverÃ¤nen KI-Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Deutschlandfonds zu einem langfristigen Staatsfonds "Deutsches Zukunftskapital" und die Vereinfachung des Datenschutzes. Die Empfehlungen sollen in die weiteren wirtschafts- und digitalpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung einflieÃŸen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Verdi plant kurzfristigen Streik bei der Telekom
    Verdi plant kurzfristigen Streik bei der Telekom

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi plant kurzfristig einen Warnstreik bei der Deutschen Telekom. Die zweite Verhandlungsrunde am Montag sei

    Mehr
    EU-Kommission pocht auf Ã–ffnung von Android fÃ¼r weitere KI-Dienste
    EU-Kommission pocht auf Ã–ffnung von Android fÃ¼r weitere KI-Dienste

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Im Feststellungsverfahren der EU-Kommission wegen mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe von Google gegen das Gesetz Ã¼ber digitale MÃ¤rkte (DMA) hat die

    Mehr
    Datenabfluss nach Signal-Attacke laut Bundesregierung
    Datenabfluss nach Signal-Attacke laut Bundesregierung "gestoppt"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Phishing-Attacke auf Mitglieder der Bundesregierung ist ein mÃ¶glicher Datenabfluss angeblich gestoppt. Das erfuhr die dts

    Mehr
    Einzelhandel erwartet Ausgaben von einer Milliarde Euro fÃ¼r Muttertagsgeschenke
    Einzelhandel erwartet Ausgaben von einer Milliarde Euro fÃ¼r Muttertagsgeschenke
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    US-Comedian Kimmel verteidigt Scherz Ã¼ber
    US-Comedian Kimmel verteidigt Scherz Ã¼ber "werdende Witwe" Melania Trump
    Gericht bestÃ¤tigt RÃ¼ckforderung von fast 600.000 Euro aus Coronatestbetrieb
    Gericht bestÃ¤tigt RÃ¼ckforderung von fast 600.000 Euro aus Coronatestbetrieb
    Billionen-Haushalt der EU ab 2028: EU-Parlament fordert hÃ¶heres Budget
    Billionen-Haushalt der EU ab 2028: EU-Parlament fordert hÃ¶heres Budget
    Malische Fluggesellschaft setzt InlandsflÃ¼ge aus SicherheitsgrÃ¼nden aus
    Malische Fluggesellschaft setzt InlandsflÃ¼ge aus SicherheitsgrÃ¼nden aus
    Anschlagsplan fÃ¼r Taylor-Swift-Konzert: Prozess gegen Dschihadisten in Ã–sterreich
    Anschlagsplan fÃ¼r Taylor-Swift-Konzert: Prozess gegen Dschihadisten in Ã–sterreich
    Drei junge Menschen bewusstlos in Wohnung in Nordrhein-Westfalen entdeckt
    Drei junge Menschen bewusstlos in Wohnung in Nordrhein-Westfalen entdeckt

    Top Meldungen

    Verdi ruft zu Warnstreiks bei Postbank auf
    Verdi ruft zu Warnstreiks bei Postbank auf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu ersten Warnstreiks im Postbank-Filialvertrieb aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sind fÃ¼r

    Mehr
    Gesundheitsreform wird aufgeweicht
    Gesundheitsreform wird aufgeweicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung weicht ihre Gesundheitsreform auf. Einen Tag vor der geplanten Verabschiedung im Kabinett kursiert ein neuer Entwurf, in dem

    Mehr
    Energieriese BP verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus
    Energieriese BP verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus

    Angesichts der gestiegenen Ã–lpreise wegen des Kriegs im Nahen Osten hat der britische Energieriese BP seinen Gewinn krÃ¤ftig gesteigert. Im ersten Quartal von Januar bis Ende

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts