Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Expertenkommission "Wettbewerb und KÃ¼nstliche Intelligenz", eingesetzt vom Bundeswirtschaftsministerium, hat ihre Arbeit abgeschlossen und zentrale Handlungsempfehlungen zur StÃ¤rkung des KI-Standorts Deutschland und Europa vorgestellt.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte am Dienstag in Berlin, industrielle KÃ¼nstliche Intelligenz sei eine "Chance, die nÃ¤chste industrielle Revolution aus Deutschland heraus zu gestalten". Sie kÃ¶nne die ProduktivitÃ¤t heben, neue GeschÃ¤ftsmodelle schaffen und die WettbewerbsfÃ¤higkeit stÃ¤rken.
Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) sagte derweil, der Abschlussbericht sei ein "klarer Auftrag", den Kurs "entschlossen fortzusetzen". KI-Innovationen mÃ¼ssten "entfesselt" werden, statt sie durch ein Regelwerk auszubremsen. Europa dÃ¼rfe nicht "Weltmeister im Regulieren" sein, wÃ¤hrend andere die WeltmÃ¤rkte besetzten. Rupprecht Podszun, Vorsitzender der Kommission, sagte, entscheidend sei, ob Deutschland und Europa die nÃ¤chste Welle von KI-Innovationen anfÃ¼hrten oder in AbhÃ¤ngigkeit von mÃ¤chtigen Unternehmen gerieten.
Die Kommission, die im Oktober 2025 eingesetzt wurde, identifizierte in fÃ¼nf Sitzungen zentrale Handlungsfelder und entwickelte konkrete Empfehlungen. Diese umfassen unter anderem den Aufbau einer souverÃ¤nen KI-Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Deutschlandfonds zu einem langfristigen Staatsfonds "Deutsches Zukunftskapital" und die Vereinfachung des Datenschutzes. Die Empfehlungen sollen in die weiteren wirtschafts- und digitalpolitischen Entscheidungen der Bundesregierung einflieÃŸen.
Technologie
Regierung will mit neuer KI-Strategie Innovationen "entfesseln"
- dts - 28. April 2026, 12:31 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Expertenkommission "Wettbewerb und KÃ¼nstliche Intelligenz", eingesetzt vom Bundeswirtschaftsministerium, hat ihre Arbeit abgeschlossen und zentrale Handlungsempfehlungen zur StÃ¤rkung des KI-Standorts Deutschland und Europa vorgestellt.
Weitere Meldungen
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi plant kurzfristig einen Warnstreik bei der Deutschen Telekom. Die zweite Verhandlungsrunde am Montag seiMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Im Feststellungsverfahren der EU-Kommission wegen mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe von Google gegen das Gesetz Ã¼ber digitale MÃ¤rkte (DMA) hat dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Phishing-Attacke auf Mitglieder der Bundesregierung ist ein mÃ¶glicher Datenabfluss angeblich gestoppt. Das erfuhr die dtsMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu ersten Warnstreiks im Postbank-Filialvertrieb aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sind fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung weicht ihre Gesundheitsreform auf. Einen Tag vor der geplanten Verabschiedung im Kabinett kursiert ein neuer Entwurf, in demMehr
Angesichts der gestiegenen Ã–lpreise wegen des Kriegs im Nahen Osten hat der britische Energieriese BP seinen Gewinn krÃ¤ftig gesteigert. Im ersten Quartal von Januar bis EndeMehr